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Životní bronz po osobním rekordu. Mrázkovi zazářili na Americké brusli

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  22:04aktualizováno  22:18
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Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi během volného tance na Americké brusli. | foto: Steven Bisig

Tanečníci Kateřina a Daniel Mrázkovi po životním výkonu získali bronz na Americké brusli. Je to jejich první medaile v krasobruslařské Grand Prix, v níž dosud skončili nejlépe pátí. Pro Česko je to první cenný kov v elitním seriálu od stříbra Michala Březiny v Helsinkách v listopadu 2018.

Pro Mrázkovy byl závod v Everettu jediným letošním startem v Grand Prix, protože se kvůli zranění Mrázkové museli odhlásit z Kanadské brusle, kam rovněž dostali pozvánku. Po doléčení jejího zlomeného prstu na noze se v největším závodě dosavadního průběhu sezony předvedli ve výborném světle.

Pro volný tanec český sourozenecký pár v této sezoně vsadil na Džungli 2 inspirovanou slavným programem francouzských sourozenců Isabelle a Paula Duchesnayových z olympijského roku 1988. Za své vystoupení Mrázkovi získali 114,56 bodu, čímž si vylepšili sezonní maximum. Celkově si zlepšili osobní rekord z letošního MS o 71 setin na 190,88 bodu.

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi během volného tance na Americké brusli.
Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi během volného tance na Americké brusli.

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi během volného tance na Americké brusli.

S přehledem tak udrželi třetí místo z rytmického tance. Americký pár Katarina Wolfkostinová, Dimitry Tsarevski, který obsadil čtvrté místo, na ně ztratil bezmála čtrnáct bodů.

Vyhráli bronzoví medailisté z letošního MS Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik s celkovou známkou 201,88 bodu. Získali o 6,6 bodu více než francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud, který obsadil druhou příčku.

Americká brusle

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Everettu

Taneční páry: 1. Zingasová, Kolesnik (USA) 201,88, 2. Loparevová, Brisaud (Fr.) 195,28, 3. Mrázková, Mrázek (ČR) 190,88

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Shelton vs. FilsTenis - Skupina Johna McEnroea - 15. 11. 2026:Shelton vs. Fils //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 3:6, 5:3
  • -
  • -
  • 25.00
Belgie vs. ItálieFotbal - Skupina 1 - 15. 11. 2026:Belgie vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Francie vs. TureckoFotbal - Skupina 1 - 15. 11. 2026:Francie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.02
  • 16.00
  • 250.00
Španělsko vs. AnglieFotbal - Skupina 3 - 15. 11. 2026:Španělsko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 30.00
  • 4.60
  • 1.25
Svitolinová vs. AndrejevováTenis - Finále - 15. 11. 2026:Svitolinová vs. Andrejevová //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 2:2
  • 8.20
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  • 1.07
Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, PaoliniováTenis - Finále - 15. 11. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, Paoliniová //www.idnes.cz/sport
15. 11. 23:00
  • 1.28
  • -
  • 3.56
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