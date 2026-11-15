Pro Mrázkovy byl závod v Everettu jediným letošním startem v Grand Prix, protože se kvůli zranění Mrázkové museli odhlásit z Kanadské brusle, kam rovněž dostali pozvánku. Po doléčení jejího zlomeného prstu na noze se v největším závodě dosavadního průběhu sezony předvedli ve výborném světle.
Pro volný tanec český sourozenecký pár v této sezoně vsadil na Džungli 2 inspirovanou slavným programem francouzských sourozenců Isabelle a Paula Duchesnayových z olympijského roku 1988. Za své vystoupení Mrázkovi získali 114,56 bodu, čímž si vylepšili sezonní maximum. Celkově si zlepšili osobní rekord z letošního MS o 71 setin na 190,88 bodu.
Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi během volného tance na Americké brusli.
S přehledem tak udrželi třetí místo z rytmického tance. Americký pár Katarina Wolfkostinová, Dimitry Tsarevski, který obsadil čtvrté místo, na ně ztratil bezmála čtrnáct bodů.
Vyhráli bronzoví medailisté z letošního MS Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik s celkovou známkou 201,88 bodu. Získali o 6,6 bodu více než francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud, který obsadil druhou příčku.
Americká brusle
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Everettu
Taneční páry: 1. Zingasová, Kolesnik (USA) 201,88, 2. Loparevová, Brisaud (Fr.) 195,28, 3. Mrázková, Mrázek (ČR) 190,88