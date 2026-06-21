Legenda „Rudy“ Kraj: Ženy drží český box, k olympiádě mají blíž než muži

Tezi viceprezidenta České boxerské asociace podpořil už 56. ročník turnaje, který vyvrcholil o víkendu. Ženy získaly šest medailí včetně zlata Stelly Blažkové v kategorii do 80 kilogramů, muži se blýskli dvěma finálovými účastmi a dvěma bronzovými kovy.
Česko vyhlíží olympijský úspěch už přes čtvrt století. Krajova medaile je zaprášená, datuje se do Sydney 2000. Poslední účast na letním sportovním svátku si zapsal Zdeněk Chládek v roce 2012.
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„Jako výkonný výbor jsme rozpočet zvedli na vyšší level. Kdyby se ale náš boxer nebo boxerka dostali na olympiádu, pomohlo by nám to finančně ještě víc,“ zmínil Kraj zvýšenou podporu od státu. „A hlavně by nám to přivedlo nové kluky a holky do tělocvičen. Najednou by mohli taky snít o olympijských hrách. Chybí to nám všem. Už jen to, že nemáme ani účast.“
Dostat se mezi vyvolené ovšem není legrace. Zvlášť, když Česko není boxerskou velmocí. „Nominovat se je brutálně těžké a je potřeba, aby si všechno sedlo. Los, forma, štěstí. Kdo postoupí z evropské kvalifikace, jako by vyhrál mistrovství Evropy,“ zdůraznil rodák z Mělníka, kde trénuje ve svém klubu.
Ale boxer s přezdívkou Rudy Mlátička naději cítí: „Zatím ještě asi není ten správný čas, ale doufám, že za dva roky v Los Angeles bude. Mít nějaké želízko v ohni, budeme šťastní. Není to nemožné. Já se na olympiádu taky nominoval jako Vojta ze mlejna, všechno sedlo, jak mělo. A pak jsem udělal placku, kterou nikdo nečekal. Byl bych rád, kdyby mě někdo napodobil.“
Nejvíc se skloňují dvě jména: Kelvin Soquessa, syn české matky a angolského otce, a obojživelnice Viktorie Jílková, úspěšná reprezentační boxerka i hokejistka. „Viktorie teď přechází mezi ženy, ještě musí zesílit. Kelvin je výborný boxer, strašně bych mu to přál. A celému českému boxu.“
Obě vycházející hvězdy cílí už na Los Angeles 2028, kde původně box chyběl kvůli rozkolu ve vedení amatérského boxu. Nakonec tradiční odvětví Mezinárodní olympijský výbor do programu zařadil, když přijal novou organizaci World Boxing bez ruské federace.
„Chtěla bych na zimní i letní olympiádu,“ sní Jílková. A Soquessa to samé: „V tuhle chvíli je to hlavní meta. Je hodně těžké se tam dostat, mohl bych to popisovat hodiny.“
Mezi muži je obrovský nával, postupové akcie jsou proto výš u žen. „U holek není taková konkurence jako v mužském boxu. Jestli je u žen v nějaké váze 20 boxerek v kvalifikaci, tak u chlapů - třeba zrovna v Kelvinově kategorii - je jich šedesát. Což je opravdu masakr,“ chápe Kraj.
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Cítí, že český box se posouvá už od mládežnických kategorií. „Na lize máme strašně moc boxerů od malinkých po dospělé. Kvantitu máme, kvalitu úplně nevím,“ zamýšlí se legenda. „Máme dobré mladé, kteří přecházejí do dospělých, což ale ne každý zvládne.“
A taky box o talenty obírá třeba moderní MMA, zápasy v kleci se skvělým marketingem. „Dříve byl box, thajbox, kickbox, ostatní v plenkách. Dneska se MMA rozrostlo, ale každému říkám: Box je na olympiádě a jsou v něm stále i největší prachy,“ upozornil Kraj. „V MMA bude hvězda zápasit za 10 milionů dolarů, profesionální boxer za 100 milionů. Pořád je mezi tím obrovský rozdíl.“
56. ročník Grand Prix Ústí nad Labem v boxu
české medaile
Zlato: Stella Blažková (80 kg).