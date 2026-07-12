Kousková klesla na majoru ve Francii na 57. místo, české maximum nevylepšila

Na hřišti v Évian-les-Bains nad Ženevským jezerem triumfovala po rozstřelu korejská golfistka Rju He-nan, která po červnovém vítězství na PGA Championship ovládla druhý major za sebou.
Sedmadvacetileté Kouskové vyšlo zejména páteční druhé kolo. Zahrála v něm -4 a zajistila si postup do víkendového finále, což se jí při třetím startu na majoru podařilo poprvé.
„Upřímně jsem docela vyřízená, protože to bylo náročné, ale mám z toho velkou radost. Myslím si, že se moje hra za ten rok zase posunula, a to je asi to nejhezčí, co na tom můžu vidět. Byla jsem tady schopná hrát tak, jak bych chtěla, bez toho, aby mě svazovaly věci okolo. Nebyla jsem přehnaně nervózní a dokázala jsem dělat svoji práci tak, jak jsem chtěla,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě.
Po pátku se vítězka dvou turnajů evropského okruhu LET posunula až do třetí desítky, nakonec ale neudržela ani 47. místo ze soboty. V posledním kole zahrála Kousková dvě birdie a čtyři bogey, v celkovém součtu měla par.
Aktuálně nejlepší česká hráčka litovala drobných chyb, jež ji stály lepší výsledek. „Možná jsme tam nechali pár puttů. Některé byly krátké v lince, chyběly opravdu jen kousíčky. Celkově si myslím, že nám o víkendu chybělo i trochu víc štěstí, aby tam putty spadly. Za celý víkend nám tam nespadlo nic zásadního, a to se promítlo do skóre. Ve finále, když se na skóre samotné podívám, tak tam chyběla pro větší spokojenost jen ta birdie,“ řekla Kousková.
Po třech kolech vedla Rju He-nan, která v sobotu zahrála 60 ran a postarala se o rekordní kolo v historii majorů. Sedmá hráčka světového žebříčku ale slibný náskok neudržela, na poslední jamce se na ni díky eaglu dotáhla Kanaďanka Brooke Hendersonová.
Pro tu to byl už třetí eagle za den, na jedné z jamek se dokonce trefila hned první ranou. V dnešním kole vítězka Evianu z roku 2022 Hendersonová předčila korejskou soupeřku o sedm úderů, ale v rozstřelu s ní pak o jeden prohrála.
Cutem na turnaji neprošla světová jednička Američanka Nelly Kordová, jež letos rovněž vyhrála dva majory.
Evian Championship ve francouzském Évian-les-Bains
Ženský golfový turnaj kategorie major ve Francii (par 71, dotace 9,1 milionu dolarů)
1. Rju He-nan (Kor.) 265 (66+68+60+71) v rozstřelu na první jamce, 2. Hendersonová (Kan.) 265 (67+70+64+64), 3. Iwaiová 266 (63+69+65+69), 4. Jamašitaová 269 (70+66+67+66), Saigová (všechny Jap.) 269 (66+68+67+68), Im Čin-he (Kor.) 269 (66+71+67+65), ...57. Kousková (ČR) 284 (72+67+72+73)