Nelly Kordová vyhrála první major sezony a vrací se na post světové jedničky

V Houstonu uspěla už předloni, v roce 2021 ovládla také Women’s PGA Championship.
„Byl to náročný víkend, není snadné mít tak velký náskok. Hlavně se s tím vyrovnat mentálně,“ řekla Kordová, která potvrdila skvělou formu v úvodu nového ročníku. Při pěti startech dva turnaje ovládla a třikrát skončila druhá.
Připomněla tak rok 2024, kdy už v květnu měla na kontě šest titulů a na konci sezony sedm. „Nejde to srovnávat, každý rok je jiný. Co je ale podobné, že stejně jako tehdy jsem se tady dostala do laufu, kdy nic jiného nevnímáte,“ dodala.
Do čela světového žebříčku se Kordová vrátila poprvé od loňského srpna. Na prvním místě vítězka 17 turnajů LPGA vystřídala Attchaju Tchitikulovou z Thajska, které první letošní major nevyšel. V Houstonu neprošla cutem.
Chevron Championship v Houstonu
Ženský turnaj kategorie major (par 72, dotace 8 milionů dolarů)
1. N. Kordová (USA) 270 (65+65+70+70), 2. Tavatanakitová (Thaj.) 275 (67+69+69+70) a Jin Žuo-ning 275 (71+69+66+69), 4. Liou Jen (obě Čína) 276 (68+70+71+67) a Jun I-na (Korea) 276 (69+68+71+68).