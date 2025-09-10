Zemřela Bohumila Řešátková, s Čáslavskou vybojovala olympijskou medaili

  11:23
Ve věku 78 let zemřela stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková, která se pod dívčím jménem Řimnáčová podílela i na zlatu družstva na mistrovství světa 1966 v Dortmundu. O jejím úterním úmrtí informoval web České asociace Sport pro všechny.
Bohumila Řimnáčová v roce 1969. | foto: Profimedia.cz

Řešátková byla ve druhé polovině 60. let druhou nejlepší domácí gymnastkou po Věře Čáslavské. Na OH 1968 v Mexiku společně přispěly ke stříbru družstva, v individuálních soutěžích skončila dvojnásobná mistryně republiky čtvrtá na bradlech, pátá v prostných a sedmá ve víceboji.

O dva roky později na světovém šampionátu získala Řešátková týmový bronz, na OH 1972 byla stejně jako o osm let dříve v Tokiu náhradnicí. Krátce nato ukončila kvůli problémům se zády závodní kariéru, poté se věnovala jazzgymnastice a tanci. Později se jako svazová ředitelka zasloužila o rozvoj sportovního aerobiku.

