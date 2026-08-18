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Zemřel veslař Vladek Lacina. Bronzovému olympijskému medailistovi bylo 77 let

Autor: ,
  15:49

Vladek Lacina coby veslař Blesku Praha. | foto: ČTK

Po dlouhé nemoci zemřel bronzový olympijský medailista ve veslování Vladek Lacina. Bylo mu 77 let. Český veslařský svaz o jeho úmrtí informoval na sociálních sítích.

Účastník sedmi světových šampionátů a tří her pod pěti kruhy si životní výsledek připsal v roce 1976 v Montrealu společně s Jaroslavem Hellebrandem, Václavem Vochoskou a Zdeňkem Peckou v kategorii párových čtyřek.

Lacina společně s Hellebrandem byli jedinými českými veslaři v historii, kteří startovali na olympijských hrách ve třech různých disciplínách. V Mnichově 1972 skončil s Josefem Strakou šestý na dvojskifu, o čtyři roky později získal bronz na párové čtyřce a v roce 1980 v Moskvě dojel čtvrtý na skifu.

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