Zemřel veslař Vladek Lacina. Bronzovému olympijskému medailistovi bylo 77 let

Účastník sedmi světových šampionátů a tří her pod pěti kruhy si životní výsledek připsal v roce 1976 v Montrealu společně s Jaroslavem Hellebrandem, Václavem Vochoskou a Zdeňkem Peckou v kategorii párových čtyřek.
Lacina společně s Hellebrandem byli jedinými českými veslaři v historii, kteří startovali na olympijských hrách ve třech různých disciplínách. V Mnichově 1972 skončil s Josefem Strakou šestý na dvojskifu, o čtyři roky později získal bronz na párové čtyřce a v roce 1980 v Moskvě dojel čtvrtý na skifu.