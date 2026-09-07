Zemřel krasobruslařský šampion, podnikatel i politik Otto Jelinek

Reprezentovali Kanadu, do které v roce 1948 emigrovala jejich rodina. O Jelinkově úmrtí informovala v prohlášení zaslaném ČTK jeho rodina.
Jelinkovi startovali i na olympijských hrách v roce 1960 ve Squaw Valley, kde skončili čtvrtí. Po zisku světového titulu o dva roky později ukončili kariéru. Jelinek začal podnikat v oblasti výroby a prodeje sportovních potřeb. Na politiku se dal počátkem 70. let a od roku 1972 byl více než 20 let poslancem kanadského parlamentu za Pokrokovou konzervativní stranu.
V letech 1984 až 1993 působil postupně jako ministr sportu, ministr služeb a ministr národních příjmů. Jako ministr sportu měl na starosti přípravu olympijských her v Calgary. V letech 2013 až 2016 byl velvyslancem Kanady v ČR.
Rodina oznámila, že Jelinek zemřel pokojně v nemocnici poté, co téměř 20 let žil s Parkinsonovou chorobou.