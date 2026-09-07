Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemřel krasobruslařský šampion, podnikatel i politik Otto Jelinek

Autor: ,
  0:06
Otto Jelinek na snímku z roku 2016

Otto Jelinek na snímku z roku 2016 | foto: DAN MATERNA / MFDNES + LN Profimedia.cz

Bývalí krasobruslaři Otto a Maria Jelinkovi na ledě pražské Štvanice v roce 2008
Otto Jelinek na snímku z roku 2000
Kanadský velvyslanec v Praze Otto Jelinek oznámil zrušení víz pro občany České
Kanadský velvyslanec v Praze Otto Jelinek oznámil zrušení víz pro občany České
5 fotografií
Ve věku 86 let zemřel v sobotu Otto Jelinek, kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu. Pražský rodák se na šampionátu v české metropoli v roce 1962 stal se sestrou Marií mistrem světa v soutěži sportovních dvojic, ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a dva bronzy.

Reprezentovali Kanadu, do které v roce 1948 emigrovala jejich rodina. O Jelinkově úmrtí informovala v prohlášení zaslaném ČTK jeho rodina.

Jelinkovi startovali i na olympijských hrách v roce 1960 ve Squaw Valley, kde skončili čtvrtí. Po zisku světového titulu o dva roky později ukončili kariéru. Jelinek začal podnikat v oblasti výroby a prodeje sportovních potřeb. Na politiku se dal počátkem 70. let a od roku 1972 byl více než 20 let poslancem kanadského parlamentu za Pokrokovou konzervativní stranu.

Bývalí krasobruslaři Otto a Maria Jelinkovi na ledě pražské Štvanice v roce 2008
Otto Jelinek na snímku z roku 2000
Kanadský velvyslanec v Praze Otto Jelinek oznámil zrušení víz pro občany České republiky. (14. listopadu 2013)
Kanadský velvyslanec v Praze Otto Jelinek oznámil zrušení víz pro občany České republiky. (14. listopadu 2013)
Otto Jelinek na snímku z roku 2016
5 fotografií

V letech 1984 až 1993 působil postupně jako ministr sportu, ministr služeb a ministr národních příjmů. Jako ministr sportu měl na starosti přípravu olympijských her v Calgary. V letech 2013 až 2016 byl velvyslancem Kanady v ČR.

Rodina oznámila, že Jelinek zemřel pokojně v nemocnici poté, co téměř 20 let žil s Parkinsonovou chorobou.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Morija vs. PalánTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Morija vs. Palán //www.idnes.cz/sport
7. 9. 06:30
  • 1.47
  • -
  • 2.46
Mrva vs. MöllerTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Mrva vs. Möller //www.idnes.cz/sport
7. 9. 13:00
  • 1.62
  • -
  • 2.18
Krumich vs. SorgerTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Krumich vs. Sorger //www.idnes.cz/sport
7. 9. 14:30
  • 1.76
  • -
  • 1.96
Brunclík vs. Moro CanasTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Brunclík vs. Moro Canas //www.idnes.cz/sport
7. 9. 18:00
  • 2.25
  • -
  • 1.58
Cagliari vs. LecceFotbal - 3. kolo - 7. 9. 2026:Cagliari vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
7. 9. 18:30
  • 2.00
  • 3.19
  • 4.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Hazard se zdravím na Vueltě. A jak dál, cyklistiko? Pomoci mají i „tepelné“ kempy

Premium
Francouzský cyklista Bastien Tronchon se chladí a občerstvuje ledovým gelem...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Vysokohorské kempy se už dávno staly součástí přípravy cyklistů na závody Grand Tour. Brzy bychom však mohli hovořit i o „tepelných soustředěních“. Tedy až desetidenních tréninkových blocích v...

7. září 2026

Itálie ukázala cestu, přesto smutní. Američanky jsou rády za hubenou výhru

Italské basketbalistky jsou zklamané z nevyužité šance, málem porazily Spojené...

Americké basketbalistky jen s velkým vypětím sil na mistrovství světa v Berlíně přetlačily Itálii, po vítězství 55:52 si ovšem zajistily první místo v tabulce skupiny D a přímý postup do čtvrtfinále.

6. září 2026  15:48,  aktualizováno  23:23

Češky neustály nápor. Ve druhém utkání na MS padly po prodloužení s Čínou

Česká rozehrávačka Kateřina Zeithammerová a čínská pivotka Čang C’-jü. Setkaly...

Od našeho zpravodaje v Německu Vítězství měly na dosah, odehrály další velmi slibný poločas, vypracovaly si i šance v závěru základní hrací doby, jenže je neproměnily. Dobře rozehraný zápas nedotáhly české basketbalistky do...

6. září 2026  17:22,  aktualizováno  22:49

Plážové volejbalistky Knoblochová a Petříková jsou stříbrné z ME do dvaceti let

České beachvolejbalistky Lucie Knoblochová (vlevo) a Adéla Petříková.

Plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková se v Itálii staly vicemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Ke zlatu je nepustily Rakušanky Lia Bergerová s Lilli Hohenauerovou, které v...

6. září 2026  22:05

Sparťani v Hradci křičeli: Priske ven! Dál věřím, že mám správný klíč, reagoval kouč

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Mladé Boleslavi

Takřka přesně po roce se Spartou znovu padl v Hradci. Jenže tentokrát má porážka v Malšovické aréně pro dánského kouče Briana Priskeho ještě jednu nepříjemnou dohru. Fanoušci v sektoru hostů volali...

6. září 2026  21:33,  aktualizováno  21:44

Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

6. září 2026  21:25

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

6. září 2026  21:19

Zahozené mečboly Noskovou nezlomily! Ve čtvrtfinále US Open ji čeká Sabalenková

Linda Nosková slaví postup do čtvrtfinále US Open.

Když v koncovce druhého setu nevyužila dva mečboly a ztratila vedení 5:3, ocitla se Linda Nosková pod obřím tlakem. Nakonec ale osmifinále US Open zvládla, ukrajinskou tenistku Martu Kosťukovou...

6. září 2026  21:15

Mlotek vzal v Kopřivnici roli matadora a pomohl k výhře nad svým bývalým klubem

Frýdecko-místecký Nicolas Noworyta brání kopřivnického Slavomíra Mlotka.

Před touto sezonou Ivan Bystrický přestoupil z Kopřivnice do Frýdku-Místku. Opačným směrem se vydal Slavomír Mlotek. A hned v neděli na úvod extraligy házenkářů stáli proti sobě, přičemž Kopřivničtí...

6. září 2026  21:06

Turecké volejbalistky obhájily evropský titul, Itálii porazily po tiebreaku

Radost tureckých volejbalistek ve finále mistrovství Evropy

Turecké volejbalistky obhájily evropský titul. Více než dvouhodinové finále s Itálií plné obratů vyhrály doma v Istanbulu 3:2 po setech 16:25, 25:22, 12:25, 25:21 a 15:10.

6. září 2026  21:01

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

6. září 2026  20:23

Arsenal v derby svalil Chelsea, Manchester United přišel o body s Evertonem v závěru

Kapitán Arsenalu Martin Odegaard slaví gól do sítě Chelsea.

Nedělní program anglické Premier League nabídl dvě utkání třetího kola. Manchester United na hřišti Evertonu sahal po třech bodech, v šesté minutě ale srovnal na konečných 2:2 domácí Maitland-Niles....

6. září 2026  14:50,  aktualizováno  20:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×