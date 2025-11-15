Zdráhalová zajela v Salt Lake City osobní rekord na 1500 metrů a skončila osmá

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová byla na Světovém poháru v Salt Lake City osmá v závodu na 1500 metrů, když si časem 1:53,12 vytvořila nový osobní rekord. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která navázala na páteční triumf na dvojnásobné trati. Martina Sáblíková obsadila 15. místo.

Ženský závod na 1000 metrů. Češka Nikola Zdráhalová v akci na ZOH v Pekingu 2022. (17. února 2022) | foto: AP

Zdráhalová se v Utahu představila již potřetí, v pátek byla nejprve dvanáctá v divizi B na trati 3000 metrů a poté pátá v „béčku“ na kilometru. Na patnáctistovce startovala mezi elitou a podle očekávání předvedla nejhodnotnější výkon.

Jde do tuhého: Jílek chce jet o pódium, Sáblíková myslí na šestou olympiádu

Devětadvacetiletá Češka se představila ve čtvrté rozjížďce. Dostala se do čela průběžného pořadí, ale hned v následující jízdě ji předčila japonská favoritka Miho Takagiová. Poté Zdráhalovou překonalo dalších šest soupeřek.

„Jsem ráda za každé umístění v Top10, takže osmé místo je krásné. Krásnější je ještě o to víc, že jsem se cítila mnohem lépe než včera na trojce a na kilometru,“ uvedla Zdráhalová, která měla radost z toho, že vylepšila vlastní český rekord.

„Je to známka toho, že to jde, doufám, dobrým směrem. Bez celého týmu, a hlavně bez Marti, bych ale nebyla tam, kde jsem. Pořád mám co zlepšovat a Marťa stále patří mezi světovou špičku, takže mi má co předat,“ dodala.

Vítězná Beuneová si vytvořila osobní rekord a navíc zajela i nejlepší čas sezony. Na stupních vítězů ji doplnily krajanka Antoinette Rijpmaová de Jongová a Ragne Wiklundová z Norska.

Nemám se za co stydět, ví stříbrný Jílek. Sáblíkovou zajímala jen olympiáda

Sáblíková se na oválu, který v roce 2002 hostil olympijské hry, představila před Zdráhalovou a zajela čas 1:54,35, což je její sezonní maximum.

SP v rychlobruslení v Salt Lake City

Muži:
500 m: 1. Stolz (USA) 33,88, 2. Žurek (Pol.) 33,90, 3. Kao Tching-jü (Čína) 33,93.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 9 závodů): 1. Stolz 60, 2. Žurek 54, 3. Kao Tching-jü 48.

1500 m: 1. Stolz 1:40,48, 2. Ning Čung-jen (Čína) 1:41,02, 3. Sonnekalb (Něm.) 1:41,33.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Stolz 60, 2. Ning Čung-jen 54, 3. Sonnekalb 48.

Ženy:
1500 m: 1. Beuneová 1:51,05, 2. Rijpmaová de Jongová (obě Niz.) 1:51,71, 3. Wiklundová (Nor.) 1:51,96, ...8. Zdráhalova 1:53,12, 15. Sáblíková (obě ČR) 1:54,35.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Beuneová 60, 2. Rijpmaová de Jongová 54, 3. Wiklundová 48, ...8. Zdráhalová 34, 15. Sáblíková 26.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
