Zdráhalová zajela v Salt Lake City osobní rekord na 1500 metrů a skončila osmá

Zdráhalová se v Utahu představila již potřetí, v pátek byla nejprve dvanáctá v divizi B na trati 3000 metrů a poté pátá v „béčku“ na kilometru. Na patnáctistovce startovala mezi elitou a podle očekávání předvedla nejhodnotnější výkon.
Devětadvacetiletá Češka se představila ve čtvrté rozjížďce. Dostala se do čela průběžného pořadí, ale hned v následující jízdě ji předčila japonská favoritka Miho Takagiová. Poté Zdráhalovou překonalo dalších šest soupeřek.
„Jsem ráda za každé umístění v Top10, takže osmé místo je krásné. Krásnější je ještě o to víc, že jsem se cítila mnohem lépe než včera na trojce a na kilometru,“ uvedla Zdráhalová, která měla radost z toho, že vylepšila vlastní český rekord.
„Je to známka toho, že to jde, doufám, dobrým směrem. Bez celého týmu, a hlavně bez Marti, bych ale nebyla tam, kde jsem. Pořád mám co zlepšovat a Marťa stále patří mezi světovou špičku, takže mi má co předat,“ dodala.
Vítězná Beuneová si vytvořila osobní rekord a navíc zajela i nejlepší čas sezony. Na stupních vítězů ji doplnily krajanka Antoinette Rijpmaová de Jongová a Ragne Wiklundová z Norska.
Sáblíková se na oválu, který v roce 2002 hostil olympijské hry, představila před Zdráhalovou a zajela čas 1:54,35, což je její sezonní maximum.
SP v rychlobruslení v Salt Lake City
Muži:
1500 m: 1. Stolz 1:40,48, 2. Ning Čung-jen (Čína) 1:41,02, 3. Sonnekalb (Něm.) 1:41,33.
Ženy: