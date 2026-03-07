Zdráhalová vstoupila do MS ve víceboji čtvrtým časem na pětistovce, Jílek byl osmý

Zdráhalová zajela čas 38,78 a za nejrychlejší Takagiovou, která se také v Heerenveenu loučí s kariérou, zaostala o sekundu a tři setiny. Od třetí Naděždy Morozovové z Kazachstánu ji ale dělilo jen šest setin. Sáblíková, která není stále zdravotně fit po nemoci na olympiádě v Miláně, předvedla na své první pětistovce v sezoně výkon 40,02.
I Jílek absolvoval první pětistovku v sezoně a podařilo se mu zajet čas 36,61, čímž si téměř o sekundu vylepšil osobní maximum. Podle očekávání ale olympijský vítěz na 10.000 metrů výrazně zaostal za obhájcem titulu Stolzem, který je sprinterem. Olympijský šampion z Milána na tratích 500 a 1000 metrů zajel čas 34,22. Druhého Nora Pedera Kongshauga porazil Stolz o 1,79 sekundy. Ve víceboji se odstupy přepočítávají vůči nejdelší trati, v případě „desítky“ se tak násobí dvaceti.
Zdráhalovou se Sáblíkovou dnes čekají starty na trati 3000 metrů, Jílek se představí v závodě na 5000 metrů.