Zdráhalová vstoupila do MS ve víceboji čtvrtým časem na pětistovce, Jílek byl osmý

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.

Japonka Miho Takagiová a Nikola Zdráhalová (vlevo) po závodu na metrů. | foto: Reuters

Zdráhalová zajela čas 38,78 a za nejrychlejší Takagiovou, která se také v Heerenveenu loučí s kariérou, zaostala o sekundu a tři setiny. Od třetí Naděždy Morozovové z Kazachstánu ji ale dělilo jen šest setin. Sáblíková, která není stále zdravotně fit po nemoci na olympiádě v Miláně, předvedla na své první pětistovce v sezoně výkon 40,02.

Martina Sáblíková v závodě na 500 metrů na MS ve vícebojích v Heerenveenu.

I Jílek absolvoval první pětistovku v sezoně a podařilo se mu zajet čas 36,61, čímž si téměř o sekundu vylepšil osobní maximum. Podle očekávání ale olympijský vítěz na 10.000 metrů výrazně zaostal za obhájcem titulu Stolzem, který je sprinterem. Olympijský šampion z Milána na tratích 500 a 1000 metrů zajel čas 34,22. Druhého Nora Pedera Kongshauga porazil Stolz o 1,79 sekundy. Ve víceboji se odstupy přepočítávají vůči nejdelší trati, v případě „desítky“ se tak násobí dvaceti.

Zdráhalovou se Sáblíkovou dnes čekají starty na trati 3000 metrů, Jílek se představí v závodě na 5000 metrů.

