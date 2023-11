Běžec dlouhán. Chára oslňuje také bez bruslí, po pádu ho čeká návrat na kolo

Na srpnovém Ironman 70.3 v příštím roce ho kromě tradičního běhu čeká ještě trasa ve vodě i jízda na kole. Konkrétně se závod skládá z 1,9 kilometru plavání, 90kilometrového úseku cyklistiky a půlmaratonského běhu.

„Triatlon jsem měl vždycky rád. Během hokejové kariéry jsem se pokaždé těšil na vytrvalostní přípravu, takže po jejím skončení jsem v tom jen pokračoval a moc jsem si tenhle sport oblíbil,“ řekl Chára.

Ovšem právě s jízdním kolem nemá z poslední doby zrovna příjemné vzpomínky. V srpnu se zúčastnil i třeba s bývalým fotbalistou Markem Hamšíkem závodu L’Etape Slovakia.

Jenže zatímco jeho krajan závod s úsměvem dokončil, Chára musel po pádu odstoupit. Troufl si na delší 112kilometrovou trasu, zhruba v její polovině však v zatáčce podklouzl a spadl.

„Stalo se to v pravotočivé zatáčce. Jel po takovém úseku, ve kterém bylo více prachu a nebyl si asi úplně jistý, tak si přibrzdil víc, než by měl. Naštěstí nešlo o nic vážného a z mého pohledu se jednalo o standardní pád, který v cyklistice vidíme pravidelně. Důkazem toho je i to, že nepotřeboval ihned ošetření od záchranářů. Myslím si, že Zdeno bude brzy fit,“ uvedl rozhodčí závodu Milan Dvorščík pro Sport24.sk.

Bývalý hokejista Zdeno Chára havaroval v cyklistickém závode Letape Slovakia.

I přes tržné rány chtěl pokračovat, zničená přehazovačka mu však návrat znemožnila. Rok po pádu se představí na triatlonu, vybral si královéhradeckého Ironmana.

„Když jsem se dozvěděl, že se v Česku bude konat Ironman, tak jsem neváhal a hned jsem měl zájem startovat, protože to mám ze Slovenska jen kousek,“ zdůvodnil Chára svojí účast.

„V triatlonu se chci pořád zlepšovat a samozřejmě bych rád dosáhl na nějaké hezké výsledky, ale chci si to hlavně užívat a pořád se něco učit,“ pronesl.

Hezkých výsledků dosahuje po kariéře zejména v běhání, pravidelně se účastní maratonů či jiných tratí, především pak v zahraničí. Třeba na začátku listopadu zaběhl za tři hodiny a devatenáct vteřin newyorský maraton. Jen tři minuty za svým osobním rekordem 3:16:26, který stanovil o necelý měsíc dříve v Lowellu.

Chárovy maratonské časy Duben 2023 (Boston) - 3:38:23

Září (Wyoming) - 3:27:45

Říjen (Portland) - 3:24:10

Říjen (Lowell) - 3:16:12

Listopad (New York) - 3:19:19

„Trénink na dlouhé tratě je vždy náročný, ale zároveň je to velká zábava. Běžecká komunita je velmi přátelská. Každý závod je pro mě novou zkušeností, ke které přistupuju s pokorou,“ popsal pro Men’s Journal.

Mezi ostatními běžci je nepřehlédnutelný, jeho 206 centimetrů vysoké tělo ční nad všemi. I proto na sebe poutá pozornost, mimořádného zájmu se dočkal hlavně v dubnu v Bostonu, kde maratonsky debutoval.

Není divu, ve městě strávil dlouhých čtrnáct let jako hráč, a dokonce i jako kapitán místních Bruins.

Příští rok se ukáže atlet Chára i v Česku. A zase bude chtít překonat své fyzické limity.