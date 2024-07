Ironman Chára. Slovenský obr udivuje svou fyzičkou, obdivují ho i profíci

Dlouhý závod v německém Rothu, během kterého musel zvládnout 3,8 kilometru plavání, dalších 180 na kole a uběhnout maraton, dokončil v čase 10:20:53.

Takový výkon by mu na červnovém mistrovství Slovenska vynesl páté místo. V Rothu v obrovské konkurenci z celého světa celkově Chára obsadil 1027. pozici, ve své věkové kategorii mu patřila 140. příčka.

„Můj známý mi řekl: ,Tento závod je ikonický, jeden z nejslavnějších na světě.’ Sledoval jsem videa a pak jsem se rozhodl, že ho chci absolvovat,“ odůvodnil svoji účast Chára pro Donau Kurier.

Lubos Brabec @lbrabec Zdeno Chara si dnes v německém Rothu střihl debut v Ironmanovi, tedy 3,8 km plavání + 180 km na kole + maraton.



Čas 10 hodin a 20 minut je hodně dobrý. Zvlášť tedy maraton za 3:27.

„Každý, kdo vůbec dokončí Ironmana, si zaslouží obrovský respekt. Za to má ode mě Zdeno ještě větší obdiv, jelikož se triatlonu věnuje poměrně krátce a během kariéry dělal sport, který vyžaduje mnohem více rychlostních a silových předpokladů. Přechod na triatlon pro něj musel být o to náročnější,“ ocenil pro Sportnet.sk nejlepší slovenský triatlonista Richard Varga.

Plavání zvládl Chára za hodinu a půl, na kole strávil pět a čtvrt hodiny, když 180 kilometrů odjel průměrnou rychlostí 34,3 km/h.

Nejvíce zazářil ve své nejbližší disciplíně – běhu. Vzdálenost 42,195 kilometru zvládl tempem pod pět minut na kilometr za 3:27:08. Tento čas je jenom o šestnáct minut horší než Chárův osobní rekord (3:11:04), který ale zaběhl letos v Londýně bez toho, aniž by předtím absolvoval plaveckou a cyklistickou část.

BarDown @BarDown Zdeno Chara is an absolute MACHINE 💪



(📸: @steve_hewitt)

Rekordního maratonu v britské metropoli se zúčastnil pouhých šest dní po stejném závodě v Bostonu. A právě ve městě, kde čtrnáct sezon dělal kapitána hokejovému celku, dokončil Chára v roce 2023 první maraton.

„Začal jsem běhat kvůli triatlonu. Nejdříve lehce se skupinou kamarádů a oni mi později řekli, že si můžu zkusit bostonský závod,“ vysvětloval.

Za poslední rok a čtvrt zaběhl celkem osm maratonů. Nespokojil se ale pouze s během a před Ironmanem v Rothu dokončil také jeho poloviční distanci.

„Vždycky mě bavilo běhat a jezdit na kole. Ještě když jsem trénoval jako aktivní hokejista. Po konci kariéry jsem se chtěl udržovat ve formě. A tak jedna věc vlastně vedla k druhé,“ přiblížil vítěz Stanley Cupu z roku 2011.

Rád by se zúčastnil finále série Ironman na Havaji. „To je pro každého triatlonistu to nejkrásnější, co může zažít. Atmosféra je tam skvělá, prostředí úžasné. Kdyby se mi tam podařilo startovat, splnil bych si sen,“ zadoufal.

Sedmačtyřicetiletý Slovák se v loňském roce pokoušel k maratonu přesvědčit také další legendu Bruins – Patrice Bergerona. „Nevím, jestli bych to zvládl. Myslím si, že moje kyčle a kolena by neudržely krok, záda také. Nevím, jak to dělá on, ale obdivuji ho za to,“ řekl tehdy Bergeron.

206 centimetrů vysoký Chára zkrátka i po hokejové kariéře svými výkony udivuje. A lze očekávat, že osobní limity bude ve vytrvalostních disciplínách posouvat i nadále.