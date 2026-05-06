Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

I s mladíky se dají zvládnout bitvy! Trenér Jihostroje o extralize i parádě s Italy

Autor:
  8:36
„Mířím na Slovensko, do hor,“ zamával po rozhovoru 64letý hlavní trenér volejbalistů Českých Budějovic. Zdeněk Šmejkal a jeho tým mají volno po sezoně, kterou zakončil znovu na třetím místě. Než kouč vyrazil za svou velkou zálibou – skialpinismus a vysokohorskou turistiku, zhodnotil uplynulý ročník.
Trenér budějovických volejbalistů Zdeněk Šmejkal během utkání se Lvy Praha.

Trenér budějovických volejbalistů Zdeněk Šmejkal během utkání se Lvy Praha. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice během třetího utkání semifinálové...
Argentinský smečař Lucas Conde ze Lvů Praha útočí přes blokující volejbalisty...
Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza
Leandro Calvo (vpravo) z Českých Budějovic útočí proti Piacenze.
15 fotografií

Pro Šmejkala to byl druhý rok v pozici kouče Jihostroje, znovu s bronzovým koncem. U mužstva zůstává. V příští sezoně bude dál rozvíjet volejbalové talenty – univerzála Tomáše Brichtu a smečaře Josefa Leštinu. V týmu naopak končí finský univerzál Samuli Kaislasalo.

V nejvyšší soutěži jste opět zůstali před finále, nezískali jste pohár. Jak hodnotíte sezonu?
Z hlediska našich cílů a také kvality týmu je třetí místo spíš neúspěchem než úspěchem. Alespoň tak to chápu já. Pokud se na to ale podíváme z druhého pohledu, tak přes naše nejrůznější komplikace jsme vyhráli poslední zápas doma, před našimi diváky, a dostali bronzovou medaili, což je vždycky fajn.

Trenérská změna v Liberci: volejbalisty Dukly povede Dittrich

V domácí hale jste v celé sezoně prohráli pětkrát a hned čtyřikrát s pražskými Lvy. Čím to je, že tento soupeř je pro vás tak nečitelný?
Nad tím, proč nás přehrávali, jsme také přemýšleli. Určitě nebyli nečitelní, ale objektivně – Lvi mají širší lavičku, osa týmu hraje pospolu delší dobu, a to má určitě vliv na účinnost některých herních systémů. Mají spolu prostě volejbalově více odžito. V neposlední řadě prostě hrají volejbal zatím lépe, a to i díky věku a zkušenostem.

Je to cesta i pro Jihostroj, aby se klub zaměřil na udržení silné osy týmu do dalších sezon?
Samozřejmě, že by si to přál každý klub. Ale stává se, že když přijde dílčí úspěch a zlepšení, tak řada hráčů se v české extralize nezdrží a snaží se dostat výš, do jiných lig. Trh s hráči se hýbe již minimálně dva měsíce, takže i Jihostroj pracuje na složení týmu. Dá se říct, že tak tři čtyři jména se změní. Pořád je to ale otázka peněz a dalších faktorů.

Jakých například?
Třeba značka míčů. Divili byste se, kolik hráčů zvažuje sezonu v české extralize, kde se hraje s míči značky Gala. Protože když hrají evropské poháry, nebo se dostanou do reprezentací, tak se musí zpět adaptovat na míče Mikasa, což někteří vnímají jako problém.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice během třetího utkání semifinálové série se Lvy Praha.
Argentinský smečař Lucas Conde ze Lvů Praha útočí přes blokující volejbalisty Jihostroje České Budějovice.
Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza
Leandro Calvo (vpravo) z Českých Budějovic útočí proti Piacenze.
15 fotografií

Opravdu je tak velký problém pro volejbalisty hrát se dvěma odlišnými značkami?
Také jsem razil teorii, že profík by měl umět hrát i s cihlou. S nadsázkou, samozřejmě. Opravdu to tak jednoduché není. To je jak kdybyste tenistovi řekl, proč si bere nové míčky, když ty staré jsou ještě dobré, jen trochu ohrané. Neříkám, že je to zásadní problém, ale obě značky mají některé vlastnosti rozdílné, třeba při zpracování tvrdých úderů působí Gala proti Mikase trochu jako hopík. Někdo to zvládne ukočírovat, jiný zase ne. Šikovný hráč si rozdíly obou balonů snáze pohlídá, méně šikovný pak míče honí po hale. Nejsou to však výmluvy, jen narážím na skutečnost, že je náročné jeden týden trénovat s Mikasou, pak zase s Galou, a takto to dokola střídat kvůli pohárům.

Jihostroj dlouhá léta patřil k absolutní špičce domácí nejvyšší soutěže. Převzal nyní za poslední dva tři roky jeho pozici právě pražský celek Lvů?
To si nemyslím. Jak jsem říkal, Lvi dokázali svůj tým víceméně udržet pohromadě a také se v celé extralize situace dost změnila. Když se například někdo rozhodne, že do týmu vloží více peněz, tak na to ostatní kluby nemusí reagovat stejně. Vždy se musí zohlednit cena proti výkonu.

Karlovarsko urvalo volejbalový titul, v pátém finále porazilo obhajující Lvy

To jistě dělá i Jihostroj.
Tím vůbec neříkám, že Jihostroj je na tom špatně, naopak. Ale každá investice musí mít rozumné odůvodnění. Nikdo nechce přeplácet hráče, kteří za takové peníze nestojí a nepřinesou potřebnou kvalitu. Doba, ve které měly kluby v týmu sedm reprezentantů a třeba jednoho dva cizince, je dávno pryč. A už ani nenastane, protože všichni naši kluci se snaží, od určitého věku, odejít do zahraničí. To musíme akceptovat a snažit se s tím pracovat.

Co se týmu povedlo, byl domácí zápas s italským velkoklubem Piacenzou. Jihostroj vyhrál a jen těsně vám unikl i postup přes zlatý set. To vás muselo potěšit.
Pro spoustu hráčů to byl opravdu velký zážitek. Byla to ukázka toho, že když si příliš nepřipustíme, že hrajeme proti takovému týmu a zahrajeme uvolněně, tak kvalitu máme. Takový tým umíme nachytat a pak ho i porazit. Určitě tu nechtěli prohrát a pozdější vítězové celého Poháru CEV u nás byli jednu trenérskou výzvu od vyřazení. Teď to zase vztáhnu k extralize, protože si pořád myslím, že jsme i díky takovým výkonům měli na to, abychom do finále namísto Lvů postoupili my. Tím nesnižuji kvalitu soupeře a jejich zasloužený postup. K tomu potřebujete udržet kvalitu, zdravé hráče a kus štěstí vměstnané do dvou týdnů. V součtu toho všeho byli pražští Lvi lepší.

Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza

To však může říci trenér každého týmu a občas to zní jako výmluva.
Může to tak znít. Ale pokud vám v důležitých fázích sezony ze základní šestky vypadnou dva klíčoví hráči (univerzál Kaislasalo a libero Kovařík, pozn. red.), tak se pak objektivně jejich absence projeví ve hře a tím i ve výsledku. My jsme sice měli v týmu mladé kluky, kteří se s tím poprali opravdu se ctí, ale zase na druhou stranu po nich zatím nemůžeme chtít, aby nás tahali z problémů. Určitě budou jednou rozhodovat zápasy play off, momentálně tyhle boje prostě nemají prožité.

Už jste to jednou zmiňoval, že jste rád, jaké výkony na hřišti předváděli právě mladíci Josef Leština s Tomášem Brichtou. Bylo to pro vás největším překvapením sezony?
To bych neřekl. Já kluky denně vídám na tréninku. Vím, co dovedou, takže překvapený jsem určitě nebyl. Ale potěšený, to ano. Kluci mají před sebou velkou volejbalovou budoucnost a věřím, že Jihostroji jednou vrátí energii, kterou do nich klub investoval. Pro mě jako trenéra je radost sledovat, jak oba přebírají zodpovědnost a tlak za starší spoluhráče, když jsou oni třeba zranění nebo jim to nejde. A jsem rád, že ukazujeme českému volejbalu, že i s více mladíky se dají například vyhrát krásné volejbalové bitvy, jako s Piacenzou nebo se Lvy či Karlovarskem.

Josef Leština z Českých Budějovic se raduje.

Tomáš Brichta z Českých Budějovic při smeči

Ale vy jako trenér musíte koukat především i na výsledky.
V klubu, jako je Jihostroj, je to povinností. To někdy nejde ruku v ruce se zapojováním vlastních odchovanců. Ale já jsem za ně šťastný, protože klub se je snaží v jejich volejbalové cestě nahoru maximálně podpořit.

V Budějovicích působíte dvě sezony a máte dvě třetí místa. Z legrace jste říkal, že v každém působišti jste vyhrál zlato až třetí sezonu. Takže se mají Budějovice příští rok těšit na další titul?
To jsem řekl s nadsázkou (směje se). Ale je pravda, že to vždycky vyšlo, jak v Kladně, tak i v Ostravě. Potom se to o rok odložilo v Rakousku, jenže do toho vpadl covid. Nicméně každý trenér, aby se zorientoval v daném prostředí a ovlivnil tým, tak k tomu nějaký čas potřebuje. A myslím si, že zrovna ty tři roky jsou k tomu ideální doba.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Marozsán vs. KopřivaTenis - - 6. 5. 2026:Marozsán vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
6. 5. 11:00
  • 1.59
  • -
  • 2.34
Schönhaus vs. KolářTenis - - 6. 5. 2026:Schönhaus vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
6. 5. 12:30
  • 2.52
  • -
  • 1.45
Siniaková vs. BoissonováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 6. 5. 2026:Siniaková vs. Boissonová //www.idnes.cz/sport
6. 5. 12:50
  • 1.32
  • -
  • 3.29
Siegemundová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 1. kolo - 6. 5. 2026:Siegemundová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
6. 5. 14:00
  • 2.47
  • -
  • 1.53
Putincevová vs. ValentováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 6. 5. 2026:Putincevová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
6. 5. 14:00
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

První společná procházka. Petra Kvitová se pochlubila fotografií se všemi dětmi

Petra Kvitová. Sport z jejího života nezmizel. Jakmile jsme rozhovor...

Česká tenisová hvězda Petra Kvitová si naplno užívá rodinné štěstí. Ke staršímu synovi Petrovi jí na začátku jara přibyla dvojčata Emma a Ella. Nyní se dvojnásobná vítězka Wimbledonu pochlubila...

Nedělá si hlavu, proto je dobrej. Šimek o parťákovi Galvasovi i další absenci na MS

Liberecký obránce Radim Šimek po sedmém čtvrtfinálovém duelu s Karlovými Vary.

Ještě pár týdnů bude jeho pravou paži zdobit sádra. Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek kvůli zlomenině ruky přijde o nadcházející mistrovství světa, na které se těšil. Když se ale v úterý ráno...

6. května 2026

Baníkovská naděje Drozd: První start v lize mám, teď se soustředím hlavně na sebe

Ostravský útočník Šimon Drozd se raduje z gólu, který dal Opavě.

Drozd je z historie fotbalistů ostravského Baníku známé jméno. Obránce Peter Drozd s týmem vybojoval v roce 2004 titul. Útočník reprezentace do 19 let Šimon Drozd má kariéru před sebou. „S Peterem...

6. května 2026  9:45

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

6. května 2026  9:24

POHLED: Španělský šéf arbitrů? Změna, jež se čekala. Kovařík ale nebyl hlavní potíž

Premium
Carlos Clos Gómez, nový předseda komise rozhodčích FAČR, na tiskové konferenci.

Zase jeden den, který zatřásl českým fotbalem. Tentokrát dokonce dvakrát během několika hodin. Stíhali jste to vůbec sledovat? Kolem oběda vypustila třaskavou zprávu etická komise, která odhalila...

6. května 2026

Oklahoma City bez potíží kontrolovala Lakers, druhé kolo zahájil vítězně i Detroit

LeBron James z Los Angeles Lakers forward střílí na koš Oklahoma City Thunder.

Obhájci titulu z Oklahoma City vykročili do druhého kola play off NBA vítězstvím 108:90 nad basketbalisty Los Angeles Lakers. První zápas série hrané na čtyři výhry zvládl také Detroit, který si...

6. května 2026  8:46

I s mladíky se dají zvládnout bitvy! Trenér Jihostroje o extralize i parádě s Italy

Trenér budějovických volejbalistů Zdeněk Šmejkal během utkání se Lvy Praha.

„Mířím na Slovensko, do hor,“ zamával po rozhovoru 64letý hlavní trenér volejbalistů Českých Budějovic. Zdeněk Šmejkal a jeho tým mají volno po sezoně, kterou zakončil znovu na třetím místě. Než kouč...

6. května 2026  8:36

Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty

Ústecký Tomáš Vyoral útočí na koš Opavy.

Mysleli na medaili, ale teď budou basketbalisté Slunety odvracet rychlý konec sezony. Ve čtvrtfinále play off ztrácejí s Opavou 1:3 na zápasy a v domácí hale budou ve středu čelit mečbolu soupeře....

6. května 2026  7:46

Nečas dvěma body nasměroval Colorado za druhou výhrou proti Minnesotě

Martin Nečas sleduje puk letící za Filipa Gustavssona.

V jediném úterním zápase play off hokejové NHL Colorado zdolalo Minnesotu 5:2 a navýšilo své vedení v sérii na 2:0 na zápasy. Dvěma body se na výsledku podílel i český útočník domácích Martin Nečas,...

6. května 2026  7:11,  aktualizováno  7:41

Konec kariéry visel na vlásku, připouští Plíšková. Motivaci měla i díky sestře

Karolína Plíšková hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Od našeho spolupracovníka v Itálii Vyděláno má na pár životů dopředu. Stala se světovou tenisovou jedničkou a trofejí posbírala požehnaně. Po zranění kotníku nemohla chodit. V březnu jí bylo čtyřiatřicet... A přesto Karolína Plíšková...

6. května 2026  7:29

Dvakrát přemohl rakovinu a zase trénoval. Italský hrdina ale ucítil: Je čas říct dost

Achille Polonara sleduje zápas Sassari s Virtusem Boloňa (3. března 2026).

Ještě jednou se chtěl pokusit o téměř nemožné. Tak, jak mu velelo jeho bojovné srdce. Achille Polonara znovu popadl míč, činky i další náčiní, aby se připravil na návrat k milovanému basketbalu,...

6. května 2026  6:01

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Mužský biatlon má potenciál. Šlesingr se těší zpátky na vzduch. Co vyhlíží za výzvy?

Premium
Michal Šlesingr na začátku svého působení u českých biatlonistů

Vlastní kompletní sbírku medailí z mistrovství světa a rozhodně je jedním z prvních, na kterého si fanoušci vzpomenou, když se řekne zlatá éra českého biatlonu. Michal Šlesingr. Dřív výborný závodník...

6. května 2026

Arsenal - Atlético 1:0, Angličané zvládli odvetu. Po dvaceti letech je čeká finále LM

Euforie. Arsenal si podruhé ve své historii zahraje finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Arsenalu zvládli odvetu semifinále Ligy mistrů. Atlético Madrid porazili 1:0 a po dvaceti letech si zahrají ve finále nejprestižnější klubové soutěže. O postupu londýnského celku rozhodl v...

5. května 2026  20:53,  aktualizováno  23:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.