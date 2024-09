Když Mirek tvrdí, že chce olympijskou medaili, věřím mu, říká Knedlův trenér

„Beru to jako jeho další etapu. Hlavně jsem gymnaziální trenér. Když někdo zůstane na vysoké škole ve Zlíně, jsem rád, že pokračuje. Tím, jak je Mira výjimečně dobrý plavec, po něm americké univerzity okamžitě hrábly,“ říká nyní už jeho bývalý zlínský trenér Zdeněk Kasálek.

Zamrzelo vás, že nezůstáváte spolu?

Trochu ano. Ale pro něj je to vynikající zkušenost, ať se chytne, nebo ne. Čtyři roky jsme byli spolu. Něco jsme si předali. Bylo to zajímavé, ale život jde dál. Doufám, že přijdou další mladí plavci.

Když k vám nastoupil do tréninkové skupiny, řekl byste, že to dotáhne v devatenácti na olympiádu?

Ne. Pochází z Fryštáku, ale plaval ve Zlíně ve sportovních třídách. Do gymnaziální třídy tehdy nastoupilo šest plavců a Mira patřil mezi ty lepší, ale tehdy měla vyšší výkonnost Jana Přibylová. Už v deváté třídě jela na olympijské hry mládeže do Baku, překonávala klubové rekordy dospělých. Čekalo se, že ona potáhne tuhle partu. Mira měl medaile z žákovských šampionátů, ale nepředpokládalo se, že bude tak výjimečně dobrý.