Odložená olympiáda? Druhá šance pro boxera Chládka

„Posun jsem samozřejmě uvítal, ale ne s ohledem na důvody. Pro mě je to sice dobře, ale ne na úkor toho, co se děje,“ uvedl rodák z Krupky pro ČTK.

Olympijské hry byly stejně jako řada dalších sportovních akcí přeloženy kvůli pandemii koronaviru. Chládek si dobře uvědomuje, že zdravotní rizika jsou velká.

„Ze začátku jsem to bral trochu na lehčí váhu, moc jsem to neřešil. Mám ale pár kamarádů, kteří mě upozornili, že to nebude úplně sranda. Včas mě varovali, takže jsme se snažili dávat si pozor. Máme malého prcka, nechtěli jsme ho ohrozit. Uzavřeli jsme se do karantény dříve, než byla vyhlášena,“ tvrdil 29letý boxer.

Evropští boxeři měli o start v Tokiu bojovat na dvou kvalifikačních turnajích. Ten první v Londýně byl po třech dnech předčasně ukončen, druhý v Paříži se vůbec neuskuteční. Příští rok by měl být systém bojů o účast podobný. Chládek se nyní soustředí na svůj zdravotní stav.

„Jsem po operaci, šest týdnů jsem měl ortézu, kterou jsem v sobotu sundal, a od středy budu chodit na rehabilitace,“ líčí boxer.

V minulých dnech se udržoval v kondici jen velmi složitě. „Snažím se cvičit doma, dřepy, břicho. Nemohl jsem ale ani běhat.“

Složitá situace, kdy byla mimo jiné zavřena i sportoviště, má dopad také na jeho pracovní aktivity. Před časem začal trénovat zájemce z řad veřejnosti. „Teď máme ale zavřenou tělocvičnu, takže nemůžu. Navíc nechci ohrozit rodinu. Všechno se pozastavilo. Až vše skončí, opět se do toho vrhnu,“ plánuje Chládek.