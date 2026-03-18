Napadlo by vás někdy, že si doma na jihu Čech zahrajete mistrovství republiky, největší turnaj roku v České republice?
Občas ano. Jsem moc ráda, že mistrovství bude v Budějovicích. V jižních Čechách celkově moc turnajů nikdy nebylo. Je to premiéra velkého šampionátu na jihu Čech a pro mě navíc vychází na obhajobu titulu. O to větší tlak to pro mě je.
Stala jste se tváří šampionátu. Hlásí vám kamarádi, že vás vídají na plakátech po Budějovicích?
Mně ani tolik ne, na jihu Čech už nežiju. Taťkovi to ale říká hodně lidí a on mi hlásí každého, kdo si všiml.
Jak významná akce z pohledu celé kariéry pro vás domácí šampionát bude?
Stoprocentně jedna z největších událostí. Je otázka, jestli v budoucnu ještě taková příležitost vůbec bude. Jednak jestli se turnaj na jihu bude opakovat, a také jak dlouho u ping-pongu ještě budu s ohledem na zdraví, práci nebo osobní život. Je to výjimečný turnaj, na který se chci připravit co nejlépe. Přeji si, abych se svým výkonem byla spokojená. Zároveň se potkám s řadou lidí, které běžně nevídám. Chci si s nimi popovídat, pozdravit, ale zároveň se soustředit na svůj výkon.
V kariéře jste zažila i mezinárodní turnaje a velká utkání. Budete přesto doma nervózní?
Na domácím mistrovství asi budu nervóznější. Vím, že se řada lidí přijde podívat přímo na mě. Chtějí vidět, jak hraju, jak dopadnu. Je to velká podpora, ale zároveň i tlak. Když jsem se dostala třeba do semifinále mistrovství Evropy do 21 let, tak už se hrálo v celé hale jen na jednom stole, všichni sledovali moje utkání. Zároveň jsem je ale nezajímala přímo já, ale ten zápas.
Loni jste vyhrála titul ve dvouhře. Obhajoba je jasný cíl?
Ano, mám nejvyšší ambice. Udělám maximum, aby se mi to podařilo, ale nebude to jednoduché. Jenom dvě hráčky v historii zvládly titul obhájit, a to Iveta Vacenovská a Hana Matelová. Ráda bych se k nim přidala. Při práci už ale méně trénuji, ještě mi doznívá zranění, tak to bude náročné.
Koho považujete za největší soupeřky?
Markétu Ševčíkovou a Karin Grofovou. Ševčíková je obranářka, což mi docela sedí a mám na to systém. S Grofovou je to nevyzpytatelné. Také má na pálce „sendvič“ (potah s krátkými vroubky, pozn. red.), v extralize jsem s ní dvakrát prohrála, celkově máme bilanci vyrovnanou.
Poprvé bude budějovická sportovní hala hostit stolní tenis takové úrovně. Jak čekáte, že se tam bude hrát?
Je to velká hala, což je samo o sobě něco jiného, protože většinou trénujeme v menších halách. Důležité bude, jak se kdo dokáže přizpůsobit podmínkám. Na tribuny se vejde hodně diváků, takže to bude krásné místo pro pořádání šampionátu.
Může už jen důvěra v pořadatelství turnaje znamenat signál, že se jihočeský stolní tenis zvedá?
To je těžké říct. Jihočeský ping-pong už tolik nesleduji. Ale je to skvělá příležitost se zviditelnit a tento sport představit. Aby se to v kraji zvedlo, tak by to možná chtělo nějaké věci změnit.
V pátek se při mistrovství koná akce Všichni za stůl. Pomůže to při náboru?
Určitě. Děti i dospělí si mohou zahrát, sport si vyzkoušet. Pro organizátory i celý jihočeský stolní tenis je to výborná šance. Dám příklad, kdy učím na základce a na každém patře máme jeden pingpongový stůl. Nakoupila jsem dětem pálky a míčky. Ony vědí, že hraju, zajímají se o to, chtějí si to vyzkoušet. O přestávkách si pinkají, hrají obíhačku. V dnešní době mobilů a tabletů je skvělé, když školáky od toho dokážeme dostat ke sportu. Když děti necvičí a nejsou vedené ke sportu, tak ve čtvrté třídě některé neumí ani kotoul.
To jdete skvěle příkladem.
Loni před mistrovstvím republiky v Prostějově jsem dětem v pátek přála hezký víkend. Ony se ptaly, co budu dělat já. Řekla jsem jim, že jedu na mistrovství. To se mi povedlo vyhrát, vzala jsem medaili a pohár do školy, nechala si to v kabinetu. Děti se hned první hodinu ptaly, jak jsem dopadla. Tak jsem jim oboje vzala do třídy, děti tleskaly a místo češtiny jsme si pouštěly můj finálový zápas s Hankou Kodet.
V české extralize jste s Havlíčkovým Brodem vyhrály základní část. Cílíte na titul?
Ano. Letos máme nakročeno nejlépe. Pomáhá nám posila z Číny a ukazuje, že bude oporou. Teď se vrátila domů, ale na klíčovou fázi sezony bude připravená.
Nejlepší čtyři hráčky úspěšnosti extraligy jsou cizinky. O čem to vypovídá?
Zvyšuje to kvalitu extraligy. Týmy jsou vyrovnanější a celkově je to zpestření. S některými hráčkami už jsem za poslední roky hrála třeba dvacet zápasů. Nové soupeřky přináší i jiné styly. Beru to pozitivně. Důležitá je podmínka, že cizinky musí odehrát alespoň osm utkání v základní části, aby mohly hrát play off.