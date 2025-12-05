Nejlepší výsledek v olympijské sezoně. Zabystřan dojel v super-G čtrnáctý

Závod začal kvůli mlze s půlhodinovým zpožděním a poté byl kvůli větru, sněžení a špatné viditelnosti několikrát na delší dobu přerušen. Zabystřan se dostal na trať s číslem 24, a i když musel bojovat se silným větrem, zajel 13. čas. Později ho dokázal překonat jen domácí Američan River Radamus.
Po dvou 26. místech tak český specialista na rychlostní disciplíny zajel svůj jasně nejlepší výsledek v olympijské sezoně. Jako poslední se na trať vydal Švýcar Loic Meillard, jenž jízdu nedokončil, a jury po marném čekání na zlepšení počasí závod definitivně zastavila. Protože ho odjela elitní třicítka, jsou výsledky platné.
|
Odermatt ovládl první sjezd v sezoně, Zabystřan bodoval 26. místem
Čtyřiatřicetiletý Kriechmayr si dojel pro 19. vítězství v kariéře s náskokem 56 setin před Norem Fredrikem Möllerem a 1,03 sekundy před svým krajanem Raphael Haaserem. Vítěz čtvrtečního sjezdu a lídr Světového poháru Marco Odermatt ze Švýcarska byl pátý.
„Z výkonu mám samozřejmě radost, ale raději bych to bral jinak. Má to trochu pachuť, protože závod byl fér jen do startovního čísla 14,“ uvedl Kriechmayer, jenž se radoval z prvního vítězství v SP od loňského února. Právě po 14. startujícím se počasí výrazně zhoršilo a závody byl poprvé přerušen.
V sobotu je v Beaver Creeku kvůli očekávaném špatným podmínkám volný den, v neděli se má jet obří slalom.