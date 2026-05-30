Kanoistka Kneblová vyhrála úvodní závod SP v Tacenu, Chaloupka byl druhý

Kneblová se na stupně vítězů ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Do dvanáctičlenného finále se probojovala osmým časem z dopolední kvalifikace a v rozhodující jízdě o medaile nenašla přemožitelku, přestože si připsala dvě trestné sekundy za dotek hned ve druhé brance.
Domácí vítězku kvalifikace Evu Alinu Hočevarovou, která v pátek triumfovala na kajaku, porazila o sedm desetin sekundy. Třetí skončila Alena Marxová ze Švýcarska.
Šestá žena kvalifikace Martina Satková ve finále nabrala padesátisekundovou penalizaci za neprojetí čtvrté branky a skončila jedenáctá.
Mistr světa z roku 2021 Chaloupka ve finále nestačil jen na domácího Žigu Lina Hočevara. Do závodu se kvalifikoval ze sedmého místa a ve finále předvedl čistou jízdu. Za suverénním vítězem zaostal o 2,75 sekundy. Třetí byl další Slovinec Luka Božič.
Další čeští reprezentanti do finále neprošli. Adriana Morenová ztroskotala v kvalifikaci na 34. místě. Adam Král obsadil 21. místo, Lukáš Rohan skončil na 43. příčce.
Třiadvacetiletou Kneblovou ve Slovinsku čeká ještě nedělní kajak kros, v němž dosud slavila více úspěchů.
Závody SP ve vodním slalomu v Tacenu
Muži:
Ženy: