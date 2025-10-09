Závod mezi okurkami i historická chyba. Připomeňte si příběhy Velké pardubické

Markéta Plšková
  15:26
V neděli se uskuteční už 135. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou. Možná si vzpomenete, že legendární překážkový dostih loni poprvé v historii poznal dva vítěze, když triumfovali Jaroslav Myška a Jan Faltejsek. Víte ale, že jen jedinkrát opanovala závod žena? Nebo že Josef Váňa musel v roce 2010 platit pokutu, ale přesto vyhrál? A že se na závodišti v minulém století pěstovala zelenina? Podívejte se na zajímavosti nejslavnějšího českého dostihu.
Část 1/7

1909 Rok, kdy do cíle nedoběhl ani jeden kůň

Pro první kuriozitu musíme hluboko do historie, konkrétně do roku 1909. Tenkrát na startu číhali jen tři koně – hnědák Kourgan, ryzák Cordon a ryzka Hatton’s Lowe. Jediná klisna se z dostihu poroučela jako první, když se svým jezdcem spadla hned na druhé překážce a dál už nepokračovala.

Zbyli tedy dva. Jenže přimět je zdolávat nástrahy na trati bylo pro žokeje dost náročné.

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Padalo se, vybočovalo. Kourgan, který byl velkým favoritem, 14krát odmítl skočit. A ačkoliv i tak nabral před soupeřem velký náskok, v prostoru zahrádek se mu zalíbilo natolik, že nechtěl pokračovat.

Jeho čtyřnohý sok mezitím vystřídal jezdce. Skutečně. Poté, co nechtěl překonat Anglický skok, do jeho sedla místo Franze Landlera s povolením pořadatelů naskočil František Bartosch. S Cordonem se přiřítil poblíž Kourgana, ale ani druhý kůň nechtěl ze zahrádek odjet.

Diváci dychtící po vítězi se snažili koně donutit k pokračování, po čase ale zazněl zvon oznamující, že vypršel časový limit. A do cíle se tak nikdo nedostal.



9. října 2025  15:26

