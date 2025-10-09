Závod mezi okurkami i historická chyba. Připomeňte si příběhy Velké pardubické

1909 Rok, kdy do cíle nedoběhl ani jeden kůň
Pro první kuriozitu musíme hluboko do historie, konkrétně do roku 1909. Tenkrát na startu číhali jen tři koně – hnědák Kourgan, ryzák Cordon a ryzka Hatton’s Lowe. Jediná klisna se z dostihu poroučela jako první, když se svým jezdcem spadla hned na druhé překážce a dál už nepokračovala.
Zbyli tedy dva. Jenže přimět je zdolávat nástrahy na trati bylo pro žokeje dost náročné.
Padalo se, vybočovalo. Kourgan, který byl velkým favoritem, 14krát odmítl skočit. A ačkoliv i tak nabral před soupeřem velký náskok, v prostoru zahrádek se mu zalíbilo natolik, že nechtěl pokračovat.
Jeho čtyřnohý sok mezitím vystřídal jezdce. Skutečně. Poté, co nechtěl překonat Anglický skok, do jeho sedla místo Franze Landlera s povolením pořadatelů naskočil František Bartosch. S Cordonem se přiřítil poblíž Kourgana, ale ani druhý kůň nechtěl ze zahrádek odjet.
Diváci dychtící po vítězi se snažili koně donutit k pokračování, po čase ale zazněl zvon oznamující, že vypršel časový limit. A do cíle se tak nikdo nedostal.