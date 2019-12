Tradiční souboj jachet na trase Sydney - Hobart rekordní časy neslibuje

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Jachty opouštějí Sydney a vydávají se v tradičním závodu do Hobartu. | foto: AP

dnes 10:07

Největší účast za posledních 25 let hlásí tradiční jachtařský závod ze Sydney do Hobartu. Regaty z pevninské části Austrálie do hlavního města jižního ostrovního státu Tasmánie o délce 1 163 kilometrů, která potrvá zhruba dva dny, se účastní 157 posádek.

Zhruba po čtyřech hodinách od startu se vedení ujala maxijachta Comanche, jež v roce 2017 vyhrála v rekordním čase 1 den, devět hodin a 15 minut. Vzhledem k povětrnostním podmínkám se letos rekordní časy neočekávají. Na druhém místě se pohybovala InfoTrack, která před třemi lety zvítězila pod jménem Perpetual Loyal a letos jako první vyjela z přístavu v Sydney. Třetí byla obhájkyně loňské výhry Wild Oats XI, usilující o jubilejní desátý triumf v regatě.