Volejbalistky Liberce jsou jako jediné bez ztráty, Prostějov zvládl pětisetové derby

Autor: ,
  21:40
Liberecké volejbalistky zůstaly stoprocentní i po druhém kole extraligy. Žádný jiný celek už se touto bilancí pyšnit nemůže. Severočešky v domácí hale porazily nováčka nejvyšší soutěže Národní volejbalové centrum jednoznačně 3:0 a vedou tabulku před mistrovským Prostějovem a Šternberkem, které mají o bod míň. Podruhé v řadě prohrály vicemistryně z Olomouce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Nový trenér Prostějova Petr Zapletal zůstává stále neporažený, avšak v sobotu doma ztratil bod v derby s Přerovem, vítězství 3:2 vydřel v tiebreaku po prohraných prvních dvou setech. Rozhodující sadu zvládly Prostějovanky 15:11, hvězdou zápasu byla kubánská univerzálka Dezirett Madanová s 28 body.

Kouč prostějovských volejbalistek: Úplně skromní nebudeme, chceme hrát nahoře

Šternberk si poradil s Ostravou 3:1. Naopak druhou porážku si připsaly vicemistryně z Olomouce, ve šternberském azylu podlehly 2:3 Frýdku-Místku. Reprezentační smečařka Klára Dítě vévodila statistikám s 25 body.

Druhé kolo zakončí v pondělí druhý nováček extraligy Lvice Praha proti brněnským Šelmám.

DATART extraliga volejbalistek

2. kolo

Olomouc - Frýdek-Místek 2:3 (28, -23, 16, -22, -11)
Nejvíce bodů: Dítě 25, Diatková 19, J. Smolková 17 - Mikelová 19, De Vosová 17, Bagniaková 16.

Prostějov - Přerov 3:2 (-29, -21, 14, 18, 11)
Nejvíce bodů: Madanová 28, Cruzová 24, Jedličková 16 - Pluhařová 19, Kopáčová 15, Fergusonová a Amaralová po 14.

Liberec - NVC Kladno 3:0 (12, 11, 16)
Nejvíce bodů: Pavlíková 15, Fixová a Körmendyová po 8 - Sirůčková 7, Bezdičková 5.

Šternberk - Ostrava 3:1 (17, 18, -23, 17)
Nejvíce bodů: Valentová 19, Jovanovičová 18, Nečasová 12 - Laifrová 15, Kojdová 14.

Olymp Praha - KP Brno 3:1 (15, 22, -25, 19)
Nejvíce bodů: Semanová 22, Mrázková a Průšová po 15 - Dreisigová 17, Hrušecká 16.

Tabulka:

1.Liberec220006:0150:986
2.Prostějov211006:3218:1865
3.Šternberk211006:3198:1805
4.Olymp Praha210105:4203:1834
5.Přerov210105:4194:1874
6.Šelmy Brno110003:196:813
7.KP Brno210014:4182:1863
8.Frýdek-Místek201014:5181:2062
9.Olomouc200112:6170:1841
10.Lvice Praha100011:386:990
11.Ostrava200022:6164:2010
12.NVC Kladno200021:6120:1710
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
AS Řím vs. InterFotbal - 7. kolo - 18. 10. 2025:AS Řím vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 130.00
  • 12.00
  • 1.04
Atlético vs. OsasunaFotbal - 9. kolo - 18. 10. 2025:Atlético vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.03
  • 13.00
  • 130.00
Ottawa vs. NY IslandersHokej - - 18. 10. 2025:Ottawa vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 2.70
  • 2.70
  • 3.20
Marseille vs. Le HavreFotbal - 8. kolo - 18. 10. 2025:Marseille vs. Le Havre //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.02
  • 20.00
  • 180.00
New Jersey vs. EdmontonHokej - - 18. 10. 2025:New Jersey vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 3.50
  • 2.50
Winnipeg vs. NashvilleHokej - - 19. 10. 2025:Winnipeg vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
19. 10. 01:00
  • 1.96
  • 4.17
  • 3.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

České florbalistky na výhru nenavázaly. V druhém duelu na EFT podlehly Švédkám

České florbalistky podlehly ve druhém utkání na Euro Floorball Tour ve švýcarském Churu Švédsku 2:3 a nenavázaly na úvodní páteční vítězství nad Finskem 7:2. Proti úřadujícím světovým šampionkám si...

18. října 2025  19:44,  aktualizováno  22:16

Rovanperä po druhé etapě jasně vede Středoevropskou rallye, Ogier havaroval

Fin Kalle Rovanperä kraluje Středoevropské rallye po druhé etapě a míří za vítězstvím ve dvanáctém dílu mistrovství světa. Lídr seriálu Sébastien Ogier z Francie v sobotu havaroval a zkomplikoval si...

18. října 2025  20:38,  aktualizováno  22:11

Buffalo si vyšláplo na Floridu, Palát hraje proti Tomáškovi

Aktualizujeme

Cenný skalp si připsali hokejisté Buffala. V otevíracím duelu sobotního programu NHL Sabres v sestavě s Jiřím Kulichem porazili 3:0 obhájce Stanley Cupu z Floridy. Rozehrány jsou již další dva...

18. října 2025  21:51,  aktualizováno  22:06

Žabiny vyhrály v Chomutově, zářila Spanuová. Uspěla i Slovanka

Basketbalistky Žabin vyhrály i třetí zápas v ligové sezoně. Na palubovce Chomutova zvítězily jednoznačně 86:53. Řecká kapitánka týmu Artemis Spanuová přispěla k výhře 21 body a 14 doskoky.

18. října 2025  22:04

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

18. října 2025  22:01

Byl to fičák, masakr. Trenér Jarolím popsal přesun do Karviné i prvoligovou premiéru

Bodem skončila premiéra Marka Jarolíma v pozici hlavního trenéra v nejvyšší domácí soutěži. Fotbalisté MFK Karviná, které v týdnu převzal po Martinu Hyském, jenž zamířil do Plzně, remizovali se...

18. října 2025  21:48

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

18. října 2025  17:15,  aktualizováno  21:46

Kanonáda Pardubic. Bezmocný Děčín deklasovaly bezmála o padesát bodů

Rozjeté Pardubice deklasovaly v lize basketbalistů Děčín 125:77. Po první čtvrtině vedly 39:8 a v poločase 71:35. Více bodů v ligovém utkání nastřílely jen v listopadu 2018, kdy porazily Ostravu...

18. října 2025  21:42

Volejbalistky Liberce jsou jako jediné bez ztráty, Prostějov zvládl pětisetové derby

Liberecké volejbalistky zůstaly stoprocentní i po druhém kole extraligy. Žádný jiný celek už se touto bilancí pyšnit nemůže. Severočešky v domácí hale porazily nováčka nejvyšší soutěže Národní...

18. října 2025  21:40

Sprint F1 v USA vyhrál Verstappen. Ani jeden McLaren po nehodě nedokončil

Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1. Nizozemský jezdec vyhrál zkrácený závod v texaském Austinu před Georgem Russellem z Mercedesu, třetí...

18. října 2025  21:11

Slavia si pohlídala čelo, Litoměřice ve šlágru první hokejové ligy porazily Zlín

Litoměřice ve šlágru 13. kola první hokejové ligy porazily Zlín 3:2 a jsou na druhém místě o dva body za vedoucí Slavií, která zvítězila 2:0 nad Táborem. Litoměřice částečně napravily středeční...

18. října 2025  21:03

Krejčí vlastním gólem uzavřel porážku. City pomohl Haaland, Arsenal zůstává v čele

Smolný zápas pro českého reprezentanta. Ladislav Krejčí pečetil vlastním gólem porážku Wolverhamptonu 0:2 v Sunderlandu. V osmém kole anglické fotbalové ligy zvítězil také Arsenal na Fulhamu (1:0),...

18. října 2025  14:23,  aktualizováno  20:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.