Volejbalistky Liberce jsou jako jediné bez ztráty, Prostějov zvládl pětisetové derby

Nový trenér Prostějova Petr Zapletal zůstává stále neporažený, avšak v sobotu doma ztratil bod v derby s Přerovem, vítězství 3:2 vydřel v tiebreaku po prohraných prvních dvou setech. Rozhodující sadu zvládly Prostějovanky 15:11, hvězdou zápasu byla kubánská univerzálka Dezirett Madanová s 28 body.
Kouč prostějovských volejbalistek: Úplně skromní nebudeme, chceme hrát nahoře
Šternberk si poradil s Ostravou 3:1. Naopak druhou porážku si připsaly vicemistryně z Olomouce, ve šternberském azylu podlehly 2:3 Frýdku-Místku. Reprezentační smečařka Klára Dítě vévodila statistikám s 25 body.
Druhé kolo zakončí v pondělí druhý nováček extraligy Lvice Praha proti brněnským Šelmám.
DATART extraliga volejbalistek
2. kolo
Olomouc - Frýdek-Místek 2:3 (28, -23, 16, -22, -11)
Prostějov - Přerov 3:2 (-29, -21, 14, 18, 11)
Liberec - NVC Kladno 3:0 (12, 11, 16)
Šternberk - Ostrava 3:1 (17, 18, -23, 17)
Olymp Praha - KP Brno 3:1 (15, 22, -25, 19)
Tabulka:
|1.
|Liberec
|2
|2
|0
|0
|0
|6:0
|150:98
|6
|2.
|Prostějov
|2
|1
|1
|0
|0
|6:3
|218:186
|5
|3.
|Šternberk
|2
|1
|1
|0
|0
|6:3
|198:180
|5
|4.
|Olymp Praha
|2
|1
|0
|1
|0
|5:4
|203:183
|4
|5.
|Přerov
|2
|1
|0
|1
|0
|5:4
|194:187
|4
|6.
|Šelmy Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|96:81
|3
|7.
|KP Brno
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|182:186
|3
|8.
|Frýdek-Místek
|2
|0
|1
|0
|1
|4:5
|181:206
|2
|9.
|Olomouc
|2
|0
|0
|1
|1
|2:6
|170:184
|1
|10.
|Lvice Praha
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|86:99
|0
|11.
|Ostrava
|2
|0
|0
|0
|2
|2:6
|164:201
|0
|12.
|NVC Kladno
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|120:171
|0