Zemřel bronzový medailista z olympijských her v Mexiku. Zápasník Zeman měl 79 let

Šestinásobný český šampion v muší váze do 52 kg zažil mezinárodní vrchol na olympijských hrách v Mexiku, kde vybojoval čtyři vítězství, než podlehl německému soupeři Rolfu Lacourovi a poté i celkově vítěznému Petaru Kirovovi z Bulharska. Startoval pak i o čtyři roky později v Mnichově, kde skončil čtvrtý.
Zeman, který byl letos v říjnu uveden do domácí Síně slávy, se dvakrát zúčastnil i mistrovství světa a v Bukurešti 1967 skončil šestý. Z pěti startů na evropských šampionátech dopadl nejlépe na tom posledním v roce 1973 v Helsinkách, kde obsadil páté místo. Nedlouho poté kariéru ze zdravotních důvodů ukončil.
„Miroslav Zeman se dlouhodobě zasloužil o rozvoj a podporu zápasu v České republice. Český zápas v něm ztratil člověka, který mu věnoval velkou část svého života, energie i srdce,“ uvedl svaz.