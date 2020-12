Zápasník Omarov získal bronz na Světovém poháru v Bělehradu

„Před třemi týdny, kdy jsem se dostával z covidu, jsem ani nevěřil, že budu zápasit na světě a ještě k tomu přivezu medaili. Mrzí mě, že se mi nepovedlo vyhrát postup do finále, ale i přesto jsem nesmírně šťastný, že máme medaili a že opět po dlouhé době visí česká vlajka na stupních vítězů,“ uvedl Omarov na svazovém webu.

V osmifinále porazil Bělorusa Aliaksandra Hrabovika, ke čtvrtfinálovému utkání mu nenastoupil Francouz Mélonin Noumonvi a v semifinále prohrál s maďarským reprezentantem Alexem Gergo Szokem. Medailový souboj ale v pondělí večer zvládl.

Varga, který se přesunul o váhu výš, se do duelu o třetí místo dostal z repasáže, kam ho poslal postupem do finále jeho čtvrtfinálový přemožitel Salih Aydin z Turecka. Na německého soupeře Rolanda Schwarze však nestačil.

V nejtěžší kategorii do 130 kg obsadil Štěpán David 11. místo, Jakub Bielesz skončil ve váze do 77 kg patnáctý. Dnes se ještě v Bělehradu představí Adéla Hanzlíčková (do 68 kg).

Srbská metropole přišla o plánované mistrovství světa kvůli pandemii koronaviru. Vzhledem k platným opatřením a cestovním omezením by šampionát nesplnil kritéria stanovená mezinárodní federací, místo MS tak Bělehrad pořádá Světový pohár.