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Zápasnice Hanzlíčková získala bronz na mistrovství světa, nestačila jen na vítězku

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  16:40

Adéla Hanzlíčková po vítězném duelu o bronz na mistrovství Evropy v Bukurešti. | foto: AP

Zápasnice Adéla Hanzlíčková získala podruhé v kariéře bronz na mistrovství světa. V duelu o třetí místo v kategorii do 68 kg na šampionátu v Astaně česká reprezentantka porazila Manolu Skobelskou z Ukrajiny.

Dvaatřicetiletá Hanzlíčková v Kazachstánu ve středu zdolala tři soupeřky a ztroskotala až v semifinále na pozdější vítězce Lung Ťia z Číny. Souboj o bronz se soupeřkou z oprav Skobelskou skončil 6:6, ve prospěch Hanzlíčkové rozhodly pomocné body.

„Právě se mi podařilo nějakým způsobem vyhrát bronzovou medaili. Ani vlastně nevím, jak k tomu došlo, ale mám z toho obrovskou radost,“ uvedla účastnice olympijských her v Riu de Janiero 2016 ve videu na svazovém facebooku.

Hanzlíčková tak rok po operaci přetrženého vazu a poraněného menisku v levém koleně navázala na zisk bronzu z MS 2024 v Tiraně. Z evropských šampionátů má brněnská rodačka ve sbírce stříbro a tři bronzy.

„Tahle medaile má pro mě cenu zlata, protože před rokem (touhle dobou) jsem nemohla chodit. Byla jsem čerstvě po operaci a teď odcházím s bronzovou medailí, takže je to sen,“ dodala bývalá medailistka z mládežnických MS a ME.

Zápasnice Adéla Hanzlíčková (Sazka olympijský víceboj: Trénink s olympioniky, Praha, 2. listopadu 2022)

V prvním kole v Astaně Hanzlíčková porazila na lopatky Kanaďanku Ellu Doornaertovou, stejně poté přešla i přes Noémi Szabadoszovou z Maďarska. Ve čtvrtfinále s Nesrin Basovou z Turecka svěřenkyně trenéra Jana Žižky zlomila vyrovnaný průběh také na lopatky a přes vicemistryni světa z váhové kategorie do 72 kg prošla do semifinále.

Naděje na premiérový postup do světového finále Hanzlíčkové zhatila až Lung Ťia. Obhájkyni bronzu z loňského šampionátu česká zápasnice v semifinále podlehla 2:7. Číňanka v dnešním finále zdolala 4:3 bývalou šampionku Meerim Žumanazarovovou z Kyrgyzstánu.

Mistrovství světa v zápase v Astaně

Ženy:
Do 53 kg: 1. Kijookaová (Jap.), 2. Yépezová (Ekv.), 3. Anaová (Rum.) a Malmgrenová (Švéd.)

Do 62 kg: 1. Nwachukwuová (USA), 2. Ozakiová (Jap.), 3. Dudovová (Bulh.) a Tandelovová (Rus.)

Do 68 kg: 1. Lung Ťia (Čína), 2. Žumanazarovová (Kyrgyz.), 3. Hanzlíčková (ČR) a Bladesová (USA)

Do 72 kg: 1. Li Ce-lu (Čína), 2. Cholujová (Pol.), 3. Šarmaová (Indie) a Jošitakeová (Jap.)

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