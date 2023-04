Zápasník Omarov bude na mistrovství Evropy bojovat o bronz

Omarov byl v soutěži nasazen do druhého kola a porazil v něm 2:1 Arifa Niftllajeva z Ázerbájdžánu. Poté dagestánský rodák dlouhodobě reprezentující Česko zvítězil 3:1 nad Ukrajincem Vladenem Kozljukem, několikanásobným medailistou z mládežnických ME a MS.

V semifinále už byl nad síly Omarova jeho jmenovec Aleksanjan. Držiteli kompletní medailové sbírky z olympijských her a čtyřnásobnému mistru světa podlehl český reprezentant na technickou převahu 0:9.

O bronz se Omarov utká s vítězem opravného duelu mezi Robertim Kobliašvilim z Gruzie a Maďarem Tamásem Lévaiem. Na šampionátu skončí Omarov nejhůře pátý, čímž by vyrovnal svůj nejlepší výsledek na ME z roku 2020 a také umístění Adély Hanzlíčkové v Záhřebu.

Šanci na cenný kov má po dnešku také Jakub Bielesz v kategorii do 72 kg. Český reprezentant prohrál v prvním kole 0:9 s Francouzem Ibrahimem Ghanemem, jenž poté postoupil do finále a vytáhl s sebou Bielesze do oprav. O postup do zápasu o bronz se pětadvacetiletý Bielesz střetne s Polákem Kamilem Aleksandrem Czarneckým.