Na úvod rychlá výhra. Zápasnice Hanzlíčková je v semifinále ME

Zápasnice Adéla Hanzlíčková na úvod mistrovství Evropy porazila bleskově Rumunku Aminu Capezanovou a postoupila do semifinále kategorie do 68 kg. V něm ji dnes odpoledne čeká Irina Ringaciová z Moldavska, světová a evropská šampionka v nižší váze do 65 kg z loňského roku.