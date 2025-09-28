Se seniorskou reprezentací rodné Kuby se začal připravovat už ve 14 letech. Tak velký talent v něm rostl. A rostl i do výšky – až na současných 201 centimetrů.
Kromě toho ukrývá enormní sílu v nohách, díky níž umí vylétnout tak vysoko nad síť, že se v podstatě nedá bránit. Umí i báječně podávat.
Na volejbal ho v dětství dali rodiče, hlavně kvůli tomu, aby ho drželi dál od ulic druhého největšího města na ostrově Santiaga de Cuba.
V jedenácti letech už reprezentoval na mezinárodních turnajích, ale také dlouho bydlel v nejvyšším patře ubytovny, kde stropem prosakoval déšť, a kam si po schodech musel tahat dva kbelíky vody, aby se mohl vykoupat nebo si vyprat oblečení.
„Když na Kubě vyrůstáte, tak vám říkají, že těmito podmínkami museli projít všichni naši šampioni z minulosti a že tohle utrpení vám pomůže stát se nejlepšími. Ale to není pravda,“ líčil před čtyřmi roky, když se už za Polsko chystal na olympijské hry do Tokia, pro The Athletics.
„Abyste odváděli ty nejlepší výkony, potřebujete dobré zázemí, jídlo a doktory. Jedině tak můžete mít dlouhou sportovní kariéru.“
Kvůli nedostatku těchto základních věcí osm z deseti jeho spoluhráčů z juniorského týmu Kuby po dvou letech skončilo. A to prý byli podobně dobří jako on.
Léon navzdory šíleným podmínkám vydržel. Kubě pomohl ke stříbru na seniorském mistrovství světa 2010 či Panamerických hrách o rok později.
Ale v roce 2013 oznámil představitelům země, že za národní tým už dál hrát nebude, a požádal o svolení, aby mohl odejít do zahraničí.
Pomyslnou poslední kapkou pro něj byla situace ze sezony 2012, v níž i s podvrtnutým kotníkem dovedl Kubu k bronzu ve Světové lize. Když se z turnaje vrátil domů, donutili ho absolvovat 45denní vojenský výcvik, při němž se s minimem jídla brodil bahnem v lese.
Až zkraje roku 2014 mu konečně dovolili Kubu opustit. Volejbal nehrál skoro osmnáct měsíců.
Na klubové úrovni poté působil v Rusku a Kataru, ale z vlasti jako první zamířil do Polska.
Proč právě tam?
Od roku 2011 byl v kontaktu s jistou reportérkou, která se dnes jmenuje Malgorzata Leónová.
Polská novinářka se přes Leónova spoluhráče, který jí dlužil laskavost, před 14 lety dostala k online rozhovoru právě s hvězdným kubánským volejbalistou. Od té doby si volali pravidelně a na turnaji v Gdaňsku se poprvé i potkali.
„Po čtyřech dnech, které jsme spolu strávili, jsme věděli, že je mezi námi speciální pouto,“ prozradila Malgorzata.
V roce 2016 se vzali a mají spolu tři děti.
Nicméně León musel dlouho čekat, než svou novou zemi bude moct reprezentovat na mezinárodní scéně. Polské občanství obdržel až v roce 2019, tedy sedm let od posledního utkání za Kubu.
I když měl nabídky hrát i za jiné státy a některé ho lákaly štědrými finančními pobídkami, zvolil Polsko. „Zemi si musíte vybrat proto, že ji milujete.“
A Polákům, kteří byli i bez něj volejbalovou velmocí, se jeho příchod vyplácí. Na loňských olympijských hrách v Paříži byl León u stříbrné medaile, na letošním světovém šampionátu pomohl k bronzu.
A právě v utkání o třetí místo jeho výjimečnost poznali Češi.