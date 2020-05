Triatlonisté si na Světovém poháru v Prachaticích zazávodí až v září

Původně se mělo jet od 10. do 12. července, nový termín je od 4. do 6. září. „Xterra jako světová federace nás prosila, ať závody uspořádáme. Pokud by vypadly i Prachatice, tak už by letos prakticky nebylo kde závodit,“ uvádí hlavní organizátor Michal Piloušek.

O zrušení pořadatelé nechtějí slyšet. „Kromě přání Xterry je druhým důvodem pro zachování závodů i to, že se organizováním akcí živím, máme rodinnou firmu. Platíme provozní výdaje a neuspořádání závodu by pro nás bylo také fatální. Nechtěl jsem si připustit, že by se zrušil. Ale pokud přijde v září druhá vlna epidemie, tak nebudeme mít na výběr,“ přiznává.

Případné zrušení celé sezony by mohlo být existenční i pro nejlepší světové triatlonisty. I ti chtějí, aby se na jihu Čech závodilo. „Okolo 350 závodníků jsou profesionálové. Z toho stovka dělá pouze tento sport a nedělá k tomu nic jiného. Mezi nimi jsou asi čtyři Češi. Kdyby byla zrušená celá sezona, o tyto hvězdy bychom pravděpodobně přišli,“ připouští sám aktivní triatlonista Piloušek.

Kromě nového termínu však kolem Xterry zůstává plno nejasností. „Stále máme hodně otázek, na které sháníme odpovědi. Jsme ve spojení s ministerstvem zdravotnictví a Národní sportovní agenturou. Ministerstvo zatím bohužel vůbec nemá manuál pro triatlon. Nevíme, jaká hygienická pravidla budou povinná, co bude dobrovolné. Ale zvládneme se řadě věcí přizpůsobit,“ ujišťuje.

Pořadatele i fanoušky zejména zajímá, jestli přijedou největší světová esa. „Na to je ale teď asi ještě brzy. My chceme závod uspořádat, i kdyby cizinci přijet nemohli. Zároveň by i tak šlo o podnik Světového poháru. Sportovní úroveň i bez cizinců by byla velice slušná,“ myslí si 31letý Piloušek.

Aktuálně je přihlášeno 207 závodníků. „Měsíc nepřibylo žádné jméno. Jak se zastavil život v zemi, tak s tím i registrace na závod. Jak přišla první rozvolnění a oznámili jsme změnu termínu, tak se lidé začali znovu přihlašovat,“ tvrdí.

Na start mohou kromě profesionálů i amatéři. „Cítím, že lidi chtějí víc sportovat. Hlásí se nám také nadšenci, jestli se mohou závodu zúčastnit, když si teprve chtějí koupit kolo. A to je velice příjemné,“ těší Michala Pilouška.

Kvůli nutnému odkladu termínu organizátoři dostali prostor pro změnu konceptu podniku. „Rozšířili jsme short track i mezi amatéry, loni to byla trať pouze pro profesionály. Jde o krátké závody na krátkých okruzích. Systém je podobný jako ve formuli 1, kdy se ve čtvrtek konají kvalifikace a podle času se pak všichni seřadí. Nejlepších 25 bude ve finále A, druhá skupina bude tvořit finále B,“ popisuje Piloušek.

Trať v Prachaticích by měla být připravená už zhruba do měsíce, takže na ní bude možné trénovat.

Zbytek programu se nemění. „Sobota zůstává stejná, hlavní bude závod Světového poháru. K nedělním dětským běhům jsme přidali ještě běžecké tratě na 5, 10 a 21 kilometrů v okolí Křišťanovického rybníka,“ doplňuje organizátor.