Francouzi si podmanili prachatickou Xterru, Erbenová má evropské stříbro

Evropský šampionát Xterra v Prachaticích Stovky sportovců z různých koutů světa v sobotu i v neděli přilákal Křišťanovický rybník na Prachaticku, kde startovali všichni účastníci terénního triatlonu série Xterra. V elitní kategorii se pak v sobotu dobíhalo do cíle přímo na náměstí v Prachaticích. V hlavním závodě museli triatlonisté zdolat 1,5 kilometru plavání, 35 kilometrů na horském kole a nakonec 10,5 kilometru běhu.

Elitní závodníci s červenými plaveckými čepicemi už v rybníce zdolávají první metry z celkového počtu 1 500. Na start na břehu čeká další početná skupinka závodníků. „Voda je dobrá, teplá a čistá,“ chválí Křišťanovický rybník i Radek Adamec z Prahy.

„Větší bolest než na ironmanu“

„Jsem rád, že i amatérům povolili neoprény, protože s tím je plavání vždycky jednodušší. Tam já mám vždycky největší problémy, ale kolo i běh už mám silnější. Alespoň v to doufám,“ usměje se Adamec, který se na start Xterry v Prachaticích postavil vůbec poprvé.

„Čekám, že tady zažiju asi ještě větší bolest, než na polovičním ironmanu, protože Xterra je o dost intenzivnější. Systematicky jsem se na Prachatice připravoval celý rok, takže teď už se těším. Navíc jsem od zahraničních závodníků slyšel na organizaci a trať jen samou chválu, a to je velký úspěch pro celý český triatlon,“ chválí si Adamec, jehož ke sportu o třech disciplínách nedávno přivedli kamarádi. „Taky jsem se snad naučil pořádně plavat, ale ještě doufám, že se ve vodě zlepším,“ podotýká závodník, který do cíle doběhl jako 183. za tři a půl hodiny.

Po plavecké části čekalo na závodníky 35 kilometrů v sedle horských kol. Jelo se terénem, lesem či po polních cestách. „Už z tý vody by mě asi museli tahat. A ještě po tom sednout na kolo, to bych nedala,“ smála se jedna z divaček, které fandily projíždějícím závodníkům na hrázi rybníka. Tady i o kus dále fanoušci povzbuzovali jednotlivé triatlonisty.

Do cíle dojížděli závodníci v centru Prachatic. Tady odevzdali kola do depa a před nimi ještě byla desetikilometrová běžecká trasa. Jako první do Prachatic přijela na kole triatlonová 35letá osobnost ze Španělska Ruben Ruzafa.

Momentky z mistrovství Evropy v terénním triatlonu v Prachaticích.

Jenže v poslední, třetí části závodu Ruzafa vedení neudržel. Předběhl ho o deset let mladší Francouz Arthur Serrieres. Ten v cíli zvedl ruce nad hlavu po 2 hodinách, 31 minutách a 42 vteřinách a stal se tak mistrem Evropy.

O druhé místo se Španěl ale připravit už nenechal a doběhl si pro stříbrnou medaili v čase 2:32:04,9. Třetí muž v elitní kategorii v sobotu byl Jihoafričan Bradley Weiss, který za vítězem zaostal o dvě a půl minuty. Jako první český závodník Xterru zvládl nestárnoucí 41letý triatlonista z jihomoravských Střelic Karel Zadák. Na Velké náměstí se dostal jako sedmý závodník v absolutním pořadí, a to v čase 2:38:57,4.

Erbenová Karásková druhá

I v centru města se podél trati hodně fandilo. „Pojď, pojď, dávej, dávej,“ povzbuzoval neúnavně jeden z diváků každého, kdo okolo něj projel, na vjezdu na Velké náměstí. Na některého z unavených triatlonistů si i sáhl a zkoušel jej alespoň symbolicky popostrčit kupředu.

V ženské kategorii stejně jako v té mužské kralovala opět Francie. V čase 3:01:03,2 dojela pro titul mistryně Evropy závodnice Morgane Riou. Na druhém místě pak doběhla domácí triatlonistka Helena Karásková Erbenová, která byla v cíli za 3 hodiny, 1 minutu a 48 sekund a obhájila loňské stříbro. Třetí v sobotu skončila Švýcarka Loanne Duvoisin, a to v čase 3:02:28,5.