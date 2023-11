World Boxing povede Nizozemec Van der Vorst. Podaří se mu dostat box zpět do MOV?

Organizace World Boxing vznikla v dubnu jako reakce na dlouhodobě kontroverzní fungování Mezinárodní boxerské asociace (IBA), kterou vede kontroverzní Rus Umar Kremljov. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) letos v červnu kvůli nedotaženým reformám vyloučil IBA ze svých řad, poprvé ji suspendoval už v roce 2019. IBA se proti tomu odvolala ke sportovní arbitráži CAS.

Kvůli problémům v oblastech řízení, financí, rozhodování a etiky MOV odebral asociaci pořádání olympijského turnaje v Tokiu a stejně jako nyní v případě Paříže řídil kvalifikační turnaje pro OH sám. Pro hry 2028 v Los Angeles zatím box oficiálně nefiguruje v programu. MOV to na říjnovém zasedání v Bombaji zdůvodnil i tím, že sport nemá žádnou uznanou organizaci. Cílem World Boxing je to změnit.

Nový šéf organizace Van der Vorst se chtěl loni v květnu utkat s Kremljovem o funkci prezidenta IBA, ale nebyl k volbám připuštěn, a i když v červnu CAS uvedl, že pro to nebyl důvod, mimořádný kongres IBA v Arménii rozhodl o tom, že se volby opakovat nebudou. Z pozice šéfa World Boxing teď bude Van der Vorst usilovat o přijetí organizace za člena MOV a potvrzení boxu v programu OH v roce 2028.

„Jsem optimista. Budeme tvrdě pracovat a nevzdáme se. Cítím, že ta šance na návrat do olympijského hnutí existuje,“ řekl. Konstatoval, že eviduje zájem mnoha dalších národních federací o členství. Přijetí dalších svazů a uspořádání úspěšných soutěží považuje za momentální prioritu. „Domníváme se, že po rozhodnutí arbitráže ohledně MOV a IBA se situace s členstvím urychlí. Víme, že je tu několik svazů, které právě na výsledek arbitráže čekají,“ dodal.