Program českého týmu na World Baseball Classic
Svěřenci trenéra Pavla Chadima vstoupí do turnaje ve čtvrtek 5. března zápasem proti Jižní Koreji. V dalších dnech narazí ještě na Austrálii, Tchaj-wan a domácí Japonsko.
|
Ukažme, že jsme nezaháleli! Baseballisté chtějí opět zaujmout na světovém jevišti
World Baseball Classic 2026 – program skupiny C
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|5. března
|4:00
|Tchaj-wan – Austrálie
|5. března
|11:00
|Jižní Korea – ČESKO
|6. března
|4:00
|ČESKO – Austrálie
|6. března
|11:00
|Japonsko – Tchaj-wan
|7. března
|4:00
|ČESKO – Tchaj-wan
|7. března
|11:00
|Jižní Korea – Japonsko
|8. března
|4:00
|Tchaj-wan – Jižní Korea
|8. března
|11:00
|Austrálie – Japonsko
|9. března
|4:00
|Jižní Korea – Austrálie
|10. března
|11:00
|Japonsko – ČESKO
Tabulka skupiny C
|Tým
|W
|L
|PCT
|Austrálie
|0
|0
|.000
|Tchaj-wan
|0
|0
|.000
|ČESKO
|0
|0
|.000
|Japonsko
|0
|0
|.000
|Jižní Korea
|0
|0
|.000
📍 Místo konání: Tokio (Japonsko)
World Baseball Classic 2026 v Tokiu
Zápasy skupiny C hostí stadion Tokyo Dome, který pojme zhruba 45 tisíc diváků. Ve skupině se představí pět týmů a do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší.
Češi chtějí navázat na výkon z minulého turnaje
Český tým startuje na World Baseball Classic podruhé v historii. Při premiéře na World Baseball Classic 2023 odehrál rovněž skupinu v Tokiu a obsadil čtvrté místo. Jediné vítězství tehdy zaznamenal proti Číně (8:5).
Nyní chtějí reprezentanti navázat na rostoucí renomé českého baseballu a znovu se udržet mezi elitními týmy turnaje.
Český tým a hlavní opory
Trenér Pavel Chadim má k dispozici třicetičlenný kádr. Mezi klíčové postavy týmu by měli patřit především:
- chytač Martin Červenka
- zkušený nadhazovač Ondřej Satoria, který se s reprezentací loučí
- pálkař Marek Chlup, jenž si vyzkoušel také japonskou profesionální ligu v dresu týmu Yomiuri Giants
Kvůli zranění chybí zkušený Eric Sogard, nováčkem v reprezentaci je naopak Terrin Vavra.
Česká nominace na WBC 2026
|Post
|Hráči
|Nadhazovači
|Barto, Čapka, Duffek, Ercoli, Hlouch, Kollmann, Kovala, Minařík, Novák, Ondra, Padyšák, Satoria, Schneider
|Chytači
|Bubeník, Červenka, Zelenka
|Vnitřní polaři
|Johnson, Menšík, Mužík, Pospíšil, Prokop, Vavra
|Vnější polaři
|Chlup, Escala, Krejčířík, Přejda, Šindelka
Jak se hraje World Baseball Classic
Turnaj World Baseball Classic hraje 20 nejlepších baseballových reprezentací světa. Týmy jsou rozděleny do čtyř pětičlenných skupin (A–D), ve kterých se hraje systémem každý s každým.
Do čtvrtfinále postupují dva nejlepší týmy z každé skupiny. Vyřazovací část se hraje klasickým pavoukem – čtvrtfinále, semifinále a finále.
Turnaj pořádají společně organizace Major League Baseball a World Baseball Softball Confederation. Na soupisce týmů se objevují hráči z elitní soutěže Major League Baseball i dalších profesionálních lig po celém světě.
Program skupiny A (San Juan)
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|6. března
|17:00
|Kuba – Panama
|7. března
|00:00
|Portoriko – Kolumbie
|7. března
|17:00
|Kolumbie – Kanada
|8. března
|00:00
|Panama – Portoriko
|8. března
|18:00
|Kolumbie – Kuba
|9. března
|01:00
|Panama – Kanada
|9. března
|18:00
|Kolumbie – Panama
|10. března
|01:00
|Kuba – Portoriko
|11. března
|00:00
|Kanada – Portoriko
|11. března
|23:00
|Kuba – Kanada
Tabulka skupiny A
|Tým
|W
|L
|PCT
|Portoriko
|0
|0
|.000
|Kuba
|0
|0
|.000
|Kanada
|0
|0
|.000
|Panama
|0
|0
|.000
|Kolumbie
|0
|0
|.000
Program skupiny B (Houston)
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|6. března
|21:00
|Mexiko – Velká Británie
|7. března
|02:00
|USA – Brazílie
|7. března
|21:00
|Brazílie – Velká Británie
|8. března
|02:00
|Mexiko – Itálie
|8. března
|21:00
|Velká Británie – Itálie
|9. března
|02:00
|USA – Mexiko
|9. března
|21:00
|Brazílie – Itálie
|10. března
|02:00
|USA – Velká Británie
|10. března
|21:00
|Mexiko – Brazílie
|11. března
|02:00
|USA – Itálie
Tabulka skupiny B
|Tým
|W
|L
|PCT
|Brazílie
|0
|0
|.000
|Velká Británie
|0
|0
|.000
|Itálie
|0
|0
|.000
|Mexiko
|0
|0
|.000
|USA
|0
|0
|.000
Program skupiny D (Miami)
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|6. března
|18:00
|Nikaragua – Nizozemsko
|7. března
|00:00
|Dominikánská republika – Izrael
|7. března
|18:00
|Izrael – Venezuela
|8. března
|00:00
|Dominikánská republika – Nikaragua
|8. března
|18:00
|Venezuela – Nizozemsko
|9. března
|00:00
|Izrael – Nikaragua
|9. března
|18:00
|Dominikánská republika – Venezuela
|10. března
|00:00
|Nizozemsko – Izrael
|10. března
|18:00
|Nikaragua – Venezuela
|11. března
|00:00
|Dominikánská republika – Nizozemsko
Tabulka skupiny D
|Tým
|W
|L
|PCT
|Dominikánská republika
|0
|0
|.000
|Izrael
|0
|0
|.000
|Nizozemsko
|0
|0
|.000
|Nikaragua
|0
|0
|.000
|Venezuela
|0
|0
|.000
Pavouk World Baseball Classic 2026
Čtvrtfinále
- A1 vs B2 Houston (Daikin Park)
- B1 vs A2 Houston (Daikin Park)
- C1 vs D2 Miami (LoanDepot Park)
- D1 vs C2 Miami (LoanDepot Park)
Semifinále
- vítěz (D1–C2) vs vítěz (B1–A2)
- vítěz (A1–B2) vs vítěz (C1–D2)
Finále
- vítězové semifinále
- 17. března v Miami
Semifinále i finále hostí LoanDepot Park v Miami
Kde sledovat World Baseball Classic 2026 živě
Zápasy turnaje bude v Česku vysílat ČT sport a online platforma ČT sport Plus. Česká televize nabídne přímé přenosy utkání české reprezentace i vybrané zápasy dalších týmů.