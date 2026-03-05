World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, kdy hrají Češi

  5:59
Česká baseballová reprezentace se podruhé v historii představí na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Šampionát se letos koná od 5. do 17. března a národní tým odehraje základní skupinu v japonském Tokiu. V článku najdete program českého týmu, výsledky, nominaci i informace o tom, kde WBC 2026 sledovat živě.
Český baseballista Vojtěch Menšík | foto: AP

Program českého týmu na World Baseball Classic

Svěřenci trenéra Pavla Chadima vstoupí do turnaje ve čtvrtek 5. března zápasem proti Jižní Koreji. V dalších dnech narazí ještě na Austrálii, Tchaj-wan a domácí Japonsko.

DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
5. března11:00Jižní Korea – ČESKO
6. března4:00ČESKO – Austrálie
7. března4:00ČESKO – Tchaj-wan
10. března11:00Japonsko – ČESKO

Ukažme, že jsme nezaháleli! Baseballisté chtějí opět zaujmout na světovém jevišti

World Baseball Classic 2026 – program skupiny C

DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
5. března4:00Tchaj-wan – Austrálie
5. března11:00Jižní Korea – ČESKO
6. března4:00ČESKO – Austrálie
6. března11:00Japonsko – Tchaj-wan
7. března4:00ČESKO – Tchaj-wan
7. března11:00Jižní Korea – Japonsko
8. března4:00Tchaj-wan – Jižní Korea
8. března11:00Austrálie – Japonsko
9. března4:00Jižní Korea – Austrálie
10. března11:00Japonsko – ČESKO

Tabulka skupiny C

TýmWLPCT
Austrálie00.000
Tchaj-wan00.000
ČESKO00.000
Japonsko00.000
Jižní Korea00.000

📍 Místo konání: Tokio (Japonsko)

World Baseball Classic 2026 v Tokiu

Zápasy skupiny C hostí stadion Tokyo Dome, který pojme zhruba 45 tisíc diváků. Ve skupině se představí pět týmů a do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší.

Češi chtějí navázat na výkon z minulého turnaje

Český tým startuje na World Baseball Classic podruhé v historii. Při premiéře na World Baseball Classic 2023 odehrál rovněž skupinu v Tokiu a obsadil čtvrté místo. Jediné vítězství tehdy zaznamenal proti Číně (8:5).

Nyní chtějí reprezentanti navázat na rostoucí renomé českého baseballu a znovu se udržet mezi elitními týmy turnaje.

Český baseballista Martin Zelenka

Český tým a hlavní opory

Trenér Pavel Chadim má k dispozici třicetičlenný kádr. Mezi klíčové postavy týmu by měli patřit především:

  • chytač Martin Červenka
  • zkušený nadhazovač Ondřej Satoria, který se s reprezentací loučí
  • pálkař Marek Chlup, jenž si vyzkoušel také japonskou profesionální ligu v dresu týmu Yomiuri Giants

Kvůli zranění chybí zkušený Eric Sogard, nováčkem v reprezentaci je naopak Terrin Vavra.

Česká nominace na WBC 2026

PostHráči
NadhazovačiBarto, Čapka, Duffek, Ercoli, Hlouch, Kollmann, Kovala, Minařík, Novák, Ondra, Padyšák, Satoria, Schneider
ChytačiBubeník, Červenka, Zelenka
Vnitřní polařiJohnson, Menšík, Mužík, Pospíšil, Prokop, Vavra
Vnější polařiChlup, Escala, Krejčířík, Přejda, Šindelka

Kouč českých baseballistů Pavel Chadim.

Jak se hraje World Baseball Classic

Turnaj World Baseball Classic hraje 20 nejlepších baseballových reprezentací světa. Týmy jsou rozděleny do čtyř pětičlenných skupin (A–D), ve kterých se hraje systémem každý s každým.

Do čtvrtfinále postupují dva nejlepší týmy z každé skupiny. Vyřazovací část se hraje klasickým pavoukem – čtvrtfinále, semifinále a finále.

Turnaj pořádají společně organizace Major League Baseball a World Baseball Softball Confederation. Na soupisce týmů se objevují hráči z elitní soutěže Major League Baseball i dalších profesionálních lig po celém světě.

Program skupiny A (San Juan)

DatumČas (SEČ)Zápas Výsledek
6. března17:00Kuba – Panama
7. března00:00Portoriko – Kolumbie
7. března17:00Kolumbie – Kanada
8. března00:00Panama – Portoriko
8. března18:00Kolumbie – Kuba
9. března01:00Panama – Kanada
9. března18:00Kolumbie – Panama
10. března01:00Kuba – Portoriko
11. března00:00Kanada – Portoriko
11. března23:00Kuba – Kanada

Tabulka skupiny A

TýmWLPCT
Portoriko00.000
Kuba00.000
Kanada00.000
Panama00.000
Kolumbie00.000

Program skupiny B (Houston)

DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
6. března21:00Mexiko – Velká Británie
7. března02:00USA – Brazílie
7. března21:00Brazílie – Velká Británie
8. března02:00Mexiko – Itálie
8. března21:00Velká Británie – Itálie
9. března02:00USA – Mexiko
9. března21:00Brazílie – Itálie
10. března02:00USA – Velká Británie
10. března21:00Mexiko – Brazílie
11. března02:00USA – Itálie

Tabulka skupiny B

TýmWLPCT
Brazílie00.000
Velká Británie00.000
Itálie00.000
Mexiko00.000
USA00.000

Program skupiny D (Miami)

DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
6. března18:00Nikaragua – Nizozemsko
7. března00:00Dominikánská republika – Izrael
7. března18:00Izrael – Venezuela
8. března00:00Dominikánská republika – Nikaragua
8. března18:00Venezuela – Nizozemsko
9. března00:00Izrael – Nikaragua
9. března18:00Dominikánská republika – Venezuela
10. března00:00Nizozemsko – Izrael
10. března18:00Nikaragua – Venezuela
11. března00:00Dominikánská republika – Nizozemsko

Tabulka skupiny D

TýmWLPCT
Dominikánská republika00.000
Izrael00.000
Nizozemsko00.000
Nikaragua00.000
Venezuela00.000

Pavouk World Baseball Classic 2026

Čtvrtfinále

  • A1 vs B2 Houston (Daikin Park)
  • B1 vs A2 Houston (Daikin Park)
  • C1 vs D2 Miami (LoanDepot Park)
  • D1 vs C2 Miami (LoanDepot Park)

Semifinále

  • vítěz (D1–C2) vs vítěz (B1–A2)
  • vítěz (A1–B2) vs vítěz (C1–D2)

Finále

  • vítězové semifinále
  • 17. března v Miami

Semifinále i finále hostí LoanDepot Park v Miami

Kde sledovat World Baseball Classic 2026 živě

Zápasy turnaje bude v Česku vysílat ČT sport a online platforma ČT sport Plus. Česká televize nabídne přímé přenosy utkání české reprezentace i vybrané zápasy dalších týmů.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

