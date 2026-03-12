Itálie slaví postup do čtvrtfinále WBC. Po výhře nad Mexikem ovládla skupinu

  11:34
Italští baseballisté postoupili jako jediný evropský tým do čtvrtfinále turnaje World Baseball Classic. Po nečekané výhře 8:6 nad hvězdným výběrem USA si ve středu v Houstonu poradili i s Mexikem vysoko 9:1 a bez porážky ovládli skupinu B.

Italský baseballista Gabriele Quattrini během utkání proti Mexiku na World Baseball Classic | foto: Reuters

Italy, kteří se do čtvrtfinále WBC probojovali i před třemi lety, nyní čeká sobotní zápas proti Portoriku. „Vyhrát skupinu, to je něco mimořádného,“ řekl na webu soutěže kapitán Vinnie Pasquantino, autor tří homerunů. Mexičané prohráli poslední zápas ve skupině jednoznačně, na minulém turnaji v roce 2023 přitom došli až do semifinále.

Baseballisté se loučili důstojnou porážkou s Japonskem. Satoriovi se tleskalo ve stoje

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří USA - Kanada, Korea - Dominikánská republika a Venezuela - Japonsko. Vedle českých reprezentantů skončili na posledním místě ve skupinách také týmy Panamy, Brazílie a Nikaraguy.

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny

David Kämpf poslouchá pokyny na tréninku Capitals.

Měl naskočit už v pondělí, nakonec se však nedočkal ani ve středu. Na první start po výměně tak stále čeká, český hokejista David Kämpf má totiž problémy s vízy. „A momentálně nevím, jaký je stav,“...

12. března 2026  12:21

Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali

Aktualizujeme
Julia Reisingerová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.

České basketbalistky si zkomplikovaly boj o účast na zářijovém mistrovství světa v Berlíně. V průběhu zápasu proti Mali se jejich ztráta vyšplhala až na 24 bodů, což se ukázalo jako neřešitelný...

12. března 2026  9:20,  aktualizováno  12:12

Říkali mu nový Kane, Parrott se ale dlouho hledal. Teď je hrozbou pro Spartu i repre

Premium
Irský útočník Troy Parrott v barvách nizozemského Alkmaaru.

Vzhledem k tomu, za jaké kluby nastupoval, nepřekvapí, že dosud neměl šanci zahrát si v Česku. Teď se tam však útočník Troy Parrott, hvězda nizozemského Alkmaaru a irské fotbalové reprezentace,...

12. března 2026

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, jak hráli Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hrála na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Ve skupině prohrála všechny zápasy a o...

12. března 2026  11:48

Největší evropská výprava fanoušků Sigmy. Expres do Mohuče je téměř vyprodaný

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...

Během pár hodin téměř vyprodáno. Fotbalová Olomouc vyhlíží ve čtvrtek 19. března odvetu osmifinále Konferenční ligy v německé Mohuči a může se těšit na obrovskou diváckou podporu. Klub už dříve...

12. března 2026  10:03,  aktualizováno  11:19

Vítejte do rodiny! Fotbaloví gangsteři se předvedli ve videu. Fanoušci jsou nadšení

Film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž.

Fotbalový klub Atlético Madrid potěšil fanoušky stylovým videem. V rámci spolupráce se streamovacím gigantem Netflix zveřejnil spot k filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, v němž se hvězdy týmu...

12. března 2026  11:05

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

12. března 2026  10:57

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

Jak si Dobeš upevňuje pozici v Montrealu: jisté výkony, hecování publika i skromnost

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Ve čtyřiadvaceti letech a své první kompletní sezoně v NHL si Jakub Dobeš pomalu ale jistě buduje pozici jedničky ve svém týmu. Výkonů českého brankáře si cení nejen trenéři a vedení Montreal...

12. března 2026  10:30

Trávník na stadionu v Hradci je na odpis. Klub patrně pořídí hybrid za miliony

Zápas Hradec - Plzeň skončil 0:3, hosté si stěžovali na hradecký trávník...

Už ne pouhá výměna poničeného trávníku, ale sázka na moderní technologii za miliony korun. Fotbalový klub v Hradci Králové chce pořídit hybridní trávník. Hráči musejí přežít zdejší oraniště ještě dva...

12. března 2026  10:25

