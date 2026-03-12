Itálie slaví postup do čtvrtfinále WBC. Po výhře nad Mexikem ovládla skupinu

Italy, kteří se do čtvrtfinále WBC probojovali i před třemi lety, nyní čeká sobotní zápas proti Portoriku. „Vyhrát skupinu, to je něco mimořádného,“ řekl na webu soutěže kapitán Vinnie Pasquantino, autor tří homerunů. Mexičané prohráli poslední zápas ve skupině jednoznačně, na minulém turnaji v roce 2023 přitom došli až do semifinále.
Další čtvrtfinálové dvojice tvoří USA - Kanada, Korea - Dominikánská republika a Venezuela - Japonsko. Vedle českých reprezentantů skončili na posledním místě ve skupinách také týmy Panamy, Brazílie a Nikaraguy.