Baseballisté zahájili WBC porážkou. Po nepovedeném úvodu podlehli Korejcům

  14:24aktualizováno  15:39
Čeští baseballisté vstoupili do turnaje World Baseball Classic porážkou 4:11 s Jižní Koreou. Tým trenéra Pavla Chadima doplatil na nevydařený úvod, kdy prohrával po první směně 0:4 a po třetí už 0:6. Další duel v tokijské skupině C čeká reprezentanty v pátek, kdy se od 4:00 SEČ střetnou s Austrálií. Ta ve čtvrtek porazila Tchaj-wan 3:0.

Nadhazovač Michal Kovala v zápase proti Jižní Korei na World Baseball Classic | foto: NH OstravaAP

Češi prohráli se čtvrtým týmem světového pořadí Koreou počtvrté za poslední tři roky. Nenapravili loňské porážky 0:3 a 1:11 z přípravných duelů. Stejně jako před třemi lety, kdy Korejcům na WBC podlehli 3:7, jim nevyšel úvod.

Soupeř zaznamenal čtyři homeruny, dva z nich si připsal Shay Whitcomb. Za Česko se blýskl tříbodovým homerunem americký rodák a debutant Terrin Vavra, skóre v závěru zkorigoval doběhem Marek Krejčířík.

„Rozhodně jsme dnes hodně bojovali, měli jsme pár opravdu dobrých startů na pálce. To je něco, na čem můžeme do budoucna na tomto turnaji určitě stavět. Korea je opravdu dobrý tým a my se budeme s každým zápasem zlepšovat,“ řekl v tiskové zprávě Vavra.

Z pětičlenné skupiny C, která se hraje v Tokyo Dome pro 45 000 diváků, postoupí do vyřazovací fáze dva týmy. První čtyři celky si zajistí účast v dalším ročníku WBC. Před třemi lety Češi obsadili čtvrté místo ve skupině díky vítězství nad Čínou 8:5.

Ukažme, že jsme nezaháleli! Baseballisté chtějí opět zaujmout na světovém jevišti

Českým reprezentantům, kteří se prestižního turnaje účastní podruhé, se šance na úspěch vzdálila hned po úvodní směně. Utkání zahájil na nadhazovačském kopci Daniel Padyšák, nevydržel na něm ale ani první směnu. Korejci obsadili všechny mety a po homerunu Mun Po-kjonga získali vedení 4:0. Padyšáka vystřídal Jeff Barto.

„Po zranění se Danovi Padyšákovi nedařilo, i když to ze začátku nevypadalo tak špatně. Ale pak přišel ten grandslam (homerun při plně obsazených metách) a to ho sundalo,“ uvedl Chadim. „Pak jsme se vrátili do zápasu a já jsem na kluky strašně hrdý,“ dodal.

Ve druhé směně mohli Češi reagovat. Také oni obsadili mety, následný odpal osmnáctiletého debutanta Maxe Prejdy ale Korejci chytili a z těžké situace se dostali. Při dalších dohrávkách favorité vedení navýšili, ve třetí směně zaznamenal jednobodový homerun Whitcomb.

Bronzoví medailisté z loňského mistrovství Evropy uspěli až v páté směně, kdy naturalizovaný Čech Vavra trefil tříbodový homerun a snížil na 3:6. Snahu o zdramatizování ale vzápětí zhatil opět Whitcomb. Hráč Houstonu Astros z MLB zaznamenal v dohrávce další homerun a posunul Korejce dvěma body do vedení 8:3.

Soupeř poté přidal ještě dva body v sedmé směně a v osmé vedl po homerunu Jahmaie Jonese už 11:3. Konečné skóre stanovil doběhem v deváté směně Krejčiřík. „Byl to dobrý pocit si to s Koreou rozdat tváří v tvář. Vedli jsme celý zápas na hity, ale prohráli jsme 1:4 na homeruny, což rozhodlo. Určitě to ale týmu pomohlo, protože jsme viděli, že jsme schopni držet krok s tak kvalitním týmem,“ doplnil Chadim.

World Baseball Classic

skupina C v Tokiu

Jižní Korea - Česko 11:4
Austrálie - Tchaj-wan 3:0

Výsledky

Ledecká opět mezi nejrychlejšími. Ve Val di Fassa dojela pátá v tréninku na sjezdy

Ester Ledecká jede sjezdařský trénink ve Val di Fassa.

Ester Ledecká ve čtvrtek zajela pátý čas v tréninku na sjezdy Světového poháru lyžařek ve Val di Fassa. V Dolomitech se bude závodit od pátku, po dvou sjezdech zakončí v neděli program superobří...

5. března 2026  13:36

Výměna po pár měsících? Mrtka má zamířit do St. Louis, čeká na verdikt jiného beka

Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Další ukázka nevyzpytatelného trhu v NHL? Zatímco v červnu si ho Buffalo v draftu vybralo na 9. místě, nyní klub Radima Mrtku nabízí jiným. Podle informací ze zámoří je na spadnutí výměna k...

5. března 2026  13:13

