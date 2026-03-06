Čeští baseballisté prohráli na WBC i podruhé, nestačili na Austrálii

Výběr trenéra Pavla Chadima nenapravil v Tokyo Dome čtvrteční porážku, kdy v úvodním duelu prohrál s Jižní Koreou 4:11. Češi tak mají bilanci 0-2 a musí dál bojovat o jedno ze čtyř míst ve skupině, které by jim zajistilo účast i v dalším ročníku WBC.
Australané, kteří uspěli i díky tříbodovému homerunu Curtise Meada ve třetí směně, navázali na úvodní vítězství nad Tchaj-wanem 3:0. Češi s nimi prohráli na WBC i podruhé - před třemi lety jim ve skupině podlehli 3:8.
Bronzoví medailisté z loňského mistrovství Evropy přitom zahájili utkání dobře a šli do vedení. Ve druhé směně obsadili druhou a třetí metu, načež po odpalu Vojtěcha Menšíka doběhl pro první bod Martin Červenka.
České vedení ale dlouho nevydrželo. Ve třetí směně se Australané dostali na první a druhou metu a po následném homerunu Meada pak soupeři třemi body vývoj otočili.
Australský náskok mohl narůst ve čtvrtém inningu, kdy obsadili třetí metu. Ondřej Satoria, který krátce předtím nahradil na nadhazovačském kopci Tomáše Ondru ale směnu doházel a Češi se ubránili.
Češi se snažili vyrovnat, proti koncentrovaně hrajícím soupeřům se ale prosazovali těžce. V sedmé směně se sice dostal na druhou metu Martin Mužík, Australané ale situaci ubránili. Podobně si vedli i v osmém inningu, kdy zahráli při další nadějné české situaci double play. Kouč Chadim netajil na lavičce rozladění.
Naději na drama pak Australané odmítli na začátku deváté směny, kdy nejprve Alex Hall trefil další homerun a vzápětí přidal další doběh Jarryd Dale. Šestý bod po doběhu Robbieho Perkinse už sice rozhodčí po přezkoumání videa a následnému autu Australanům neuznali, Češi se už ale v dohrávce neprosadili.