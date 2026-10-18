Walshová v Charlottesville zářila, znovu zaplavala světový rekord na 50 metrů kraul

„V poslední době mi to v tréninku jde a mám pocit, že v bazénu odvádím skvělou práci. Věděla jsem, že se to musí vyplatit. Ale světový rekord jsem nečekala,“ řekla Walshová.
„Mým cílem je překonávat světové rekordy a předvádět podobné výkony v prosinci na mistrovství světa v Pekingu. Z tohohle závodu mám radost a teď se těším na odpočinek a na to, že budu ještě rychlejší,“ uvedla čtyřnásobná mistryně světa v dlouhém bazénu a majitelka čtyř medailí z olympijských her v Paříži, kde byla členkou dvou vítězných štafet.