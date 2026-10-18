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Walshová v Charlottesville zářila, znovu zaplavala světový rekord na 50 metrů kraul

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  9:23

Americká plavkyně Gretchen Walshová | foto: Reuters

Americká plavkyně Gretchen Walshová překonala na mítinku v Charlottesville vlastní světový rekord na trati 50 metrů volný způsob v krátkém bazénu. Časem 22,75 sekundy vylepšila o osm setin dosavadní maximum z předloňského mistrovství světa v Budapešti.

„V poslední době mi to v tréninku jde a mám pocit, že v bazénu odvádím skvělou práci. Věděla jsem, že se to musí vyplatit. Ale světový rekord jsem nečekala,“ řekla Walshová.

„Mým cílem je překonávat světové rekordy a předvádět podobné výkony v prosinci na mistrovství světa v Pekingu. Z tohohle závodu mám radost a teď se těším na odpočinek a na to, že budu ještě rychlejší,“ uvedla čtyřnásobná mistryně světa v dlouhém bazénu a majitelka čtyř medailí z olympijských her v Paříži, kde byla členkou dvou vítězných štafet.

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