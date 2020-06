Američané hrozí snížením plateb WADA, pokud se nebude reformovat

Polovinu hradí Mezinárodní olympijský výbor, polovinu národní vlády. Spojené státy americké podle vládní analýzy nedostávají za svůj příspěvek adekvátní protihodnotu a nemají odpovídající vliv na řízení WADA. Ta se proti zprávě ohradila.

Analýzu si nechal zpracovat americký Kongres. Devatenáctistránkový materiál je k WADA kritický. Nesouhlasí s řešením ruského dopingového skandálu ani se způsobem řízení této organizace. „Vláda Spojených států amerických je povinna zajistit, že dolary od amerických daňových poplatníků jsou utraceny efektivně pro účel, pro který byly určeny,“ uvedla zpráva.

Výkonný ředitel Americké antidopingové agentury (USADA) Travis Tygart samotný způsob financování nezpochybňuje. „Ta zpráva jasně ukazuje, že problémy jsou ve špatném řízení WADA, nedostatku demokracie a transparentnosti a její tendenci vyřazovat z rozhodovacího procesu hlas sportovců a jakýkoliv vliv USA,“ řekl agentuře AP.

Na činnost WADA přispívá téměř 200 národních vlád. S výjimkou Japonska a Kanady žádná z nich neplatí ani polovinu toho, co Američané. Navzdory tomu není aktuálně žádný zástupce USA ve dvanáctičlenném výkonném výboru a z 59 pozic v různých výkonných orgánech zastupuje Spojené státy jen bývalá sprinterka Lauryn Willimasová, která tam ale není za vládu.

WADA tvrdí, že americká vládní analýza je plná faktických chyb a zavádějících informací. V sedmi z posledních 14 let měly Spojené státy zástupce ve výkonném výboru. Letošního jednání o zastoupení amerického kontinentu se ale nezúčastnily. Tygart to odůvodnil tím, že USA na rozdíl od jiných zemí nemají ministra sportu a že předchozí schůzky nepřinesly pro americké sportovní hnutí žádný pozitivní výsledek.

WADA ale zdůraznila, že ji nemohou řídit nejbohatší státy světa. „Sportovci, kteří závodí proti americkým sportovcům, pocházejí z celého světa a s férovým přístupem k americkým sportovcům chceme zajistit, že se na ně vztahují stejně tvrdá pravidla jako na ostatní. Aby to bylo možné, je potřeba zastoupení všech světových regionů,“ napsala WADA agentuře Reuters.

Proto považuje za nesmyslné, aby se místa ve výkonných orgánech rozdělovala podle výše příspěvků. Většina zemí by svého zástupce nikdy mít nemohla.

Spojené státy americké se už letos rozkmotřily s jinou velkou celosvětovou organizací. Prezident Donald Trump v polovině dubna přikázal dočasně přerušit financování Světové zdravotnické organizace (WHO) a na konci května oznámil, že s ní končí spolupráci. Jako důvod uvedl, že je WHO pod vlivem Číny. USA byly největším přispěvatelem WHO, loni organizaci zaslaly 893 milionů dolarů (22,5 miliardy korun), tedy kolem 20 procent jejího rozpočtu.