Zemřel vzpěrač Nagy. Čtvrtému muži z olympijských her v Montrealu bylo 80 let

O úmrtí rodáka ze Seredi informoval vzpěračský svaz na facebooku.
Nagy byl pětinásobným mistrem Československa, jeho osobní rekord v nadhozu 242,5 kg vydržel v čele národních tabulek přes 40 let. Výkon siláka s typickým plnovousem překonal až v roce 2017 Jiří Orság.
„Honza byl samorost a do svého tréninkového systému si nenechal příliš mluvit. Patří do generace velkých osobností našeho sportu. Svým výkonem ze sedmdesátých let by se dokázal prosadit i dnes,“ uvedl na stránkách Český vzpěračský svaz.