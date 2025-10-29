Zemřel vzpěrač Nagy. Čtvrtému muži z olympijských her v Montrealu bylo 80 let

Ve věku 80 let v minulém týdnu zemřel vzpěrač Ján Nagy. Na olympijských hrách v roce 1976 v Montrealu, které byly současně mistrovstvím světa, skončil v kategorii nad 110 kg čtvrtý v dvojboji a získal bronz v nadhozu. Ten se však do olympijské bilance nepočítal.

Československý vzpěrač Ján Nagy na olympijských hrách v Montrealu. | foto: Profimedia.cz

O úmrtí rodáka ze Seredi informoval vzpěračský svaz na facebooku.

Nagy byl pětinásobným mistrem Československa, jeho osobní rekord v nadhozu 242,5 kg vydržel v čele národních tabulek přes 40 let. Výkon siláka s typickým plnovousem překonal až v roce 2017 Jiří Orság.

„Honza byl samorost a do svého tréninkového systému si nenechal příliš mluvit. Patří do generace velkých osobností našeho sportu. Svým výkonem ze sedmdesátých let by se dokázal prosadit i dnes,“ uvedl na stránkách Český vzpěračský svaz.

