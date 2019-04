Na evropský šampionát míří dvanáctka českých vzpěračů

V nabité konkurenci to ale budou mít s obhajobou umístění na stupních vítězů složité.

Orság rozšířil loni stříbry v nadhozu a dvojboji sbírku medailí v kariéře na ME už na sedm, ale listopadové mistrovství světa po přetrvávajících potížích s levým ramenem vynechal. Ani nyní není stoprocentně v pořádku.

„Rameno se vyléčilo, ale bohužel před třemi týdny se zase ozvalo koleno, což k tomu ale patří,“ řekl trenér české reprezentace Pavel Ivanič.

Kučera v Maďarsku získal premiérovou medaili, v nadhozu vybojoval bronz. „Snaha je, aby Kučera i Orság startovali v áčku, ale oproti minulé Evropě je nárůst o sto vzpěračů více kvůli olympijské kvalifikaci. Bude to zajímavé a těžké, aby byli oba do osmého místa,“ doplnil Ivanič.

„Supertěžká kategorie je strašně nabitá. Prvních deset jedenáct jsou všechno kvalitní borci a všichni startovali na olympiádě. Dorostli tam kluci a zůstali ti staří. Je to světová elita, vedle nich už je v ní možná jen jeden Thajec a jeden Korejec,“ navázal reprezentační trenér.

V mužské kategorii se vedle Orsága a Kučery představí František Polák (61 kg), Petr Petrov (73 kg), Petr Mareček (81 kg), Josef Kolář (89 kg), Jiří Gasior (102 kg) a Patrik Krywult (109 kg). V ženském týmu jsou Eliška Pudivítrová (64 kg), Simona Hertlová (71 kg), Michaela Skleničková (76 kg) a Tereza Králová (+87 kg).

„Tímto mistrovstvím Evropy končí první perioda olympijské kvalifikace ze tří. Je to takzvaný zlatý start, za který je nejvíc bodů. Sčítají se čtyři výsledky za osmnáct měsíců. Jedeme potvrdit výsledky z mistrovství světa v Turkmenistánu a udělat ještě lepší dvojboj. Třeba pro Jirku Orsága to bude první start. Musí mít v té periodě jeden, aby se mohl zúčastnit olympiády,“ vysvětlil Ivanič.

Boj o olympiádu v roce 2020 v Tokiu promluvil i do nasazení žen. „S holkama tam jdeme právě s cílem olympijské kvalifikace. Chceme mít poprvé na olympiádě nějakou holku, proto jsem se rozhodoval o váhových kategoriích a šel jsem se Simonou Hertlovou do sedmdesátjedničky a Míšou Skleničkovou do sedmdesátšestky. Z deseti váhových kategorií je jen šest olympijských a musíme v ní mít povinný start,“ uvedl Ivanič.

Kvůli olympijské kvalifikaci musí hodně taktizovat. „Potřebuju, abychom byli v redukovaných tabulkách do 14. místa. Odečítám si z toho státy, které jsou po dvou. A také vycházíme z toho, že Rusko, Kazachstán, Ázerbájdžán, Arménie a Bělorusko mohou v Tokiu (kvůli množství dopingových případů) postavit jen jednoho muže a jednu ženu,“ dodal Ivanič.