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Do Ruska míří první světový šampionát od vypuknutí války. Moskva uvítá vzpěrače

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  15:12

Kamil Kučera ve finále vzpěračů nad 102 kilogramů. | foto: ČTK

Mezinárodní vzpěračská federace IWF udělila jako první federace olympijského sportu od začátku války na Ukrajině v roce 2022 pořadatelství mistrovství světa Rusku. Oznámila, že se v Moskvě bude konat šampionát v roce 2030.

V Rusku se od roku 2022 neuskutečnilo žádné mistrovství světa v letním ani zimním olympijském sportu. Loni měla hostit světový šampionát v plaveckých sportech Kazaň, ale vrcholná akce byla přesunuta do Singapuru.

Udělení organizace mistrovství světa ve vzpírání navzdory trvající válce na Ukrajině představuje další krok v návratu Ruska do mezinárodních soutěží. V červenci Mezinárodní olympijský výbor po třech letech zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a umožnil jeho sportovcům a týmům usilovat o kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles 2028.

V příspěvku na sociální síti Telegram poděkoval šéf ruského vzpěračského svazu Alexandr Vinokurov federaci IWF za důvěru.

„Rusko disponuje nezbytnými zkušenostmi a kapacitami potřebnými k pořádání soutěží na nejvyšší úrovni. Moskva už v minulosti hostila významné sportovní akce a pyšní se moderní infrastrukturou,“ napsal.

IWF už loni v červnu znovu plně integrovala ruské a běloruské sportovce do svých soutěží. V listopadu ji následovalo judo a letos v dubnu plavání, stejně tak umožnil Mezinárodní paralympijský výbor účast sportovců z těchto zemí na letošní paralympiádě v Itálii. Oproti tomu například Světová atletika na vyloučení ruských a běloruských sportovců stále trvá.

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Polanka n/O vs. Olomouc BFotbal - 13. kolo - 25. 10. 2026:Polanka n/O vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 4.89
  • 3.98
  • 1.42
Sparta vs. SlováckoFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Sparta vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 130.00
  • 300.00
Manchester Utd. vs. BournemouthFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Manchester Utd. vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 15.00
  • 7.60
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Liverpool vs. BrightonFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Liverpool vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.07
  • 10.00
  • 25.00
Hull City vs. BrentfordFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Hull City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.25
  • 3.20
  • 3.20
Crystal Palace vs. NewcastleFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Crystal Palace vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.70
  • 3.10
Program a výsledky
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Výsledky

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