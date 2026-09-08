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Vzkříšení hegemona? Sesazený Most zničil mistrovskou Slavii: Jsme ale obezřetní

Petr Bílek
  9:33
Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...

Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia Praha. Maskot Mostu slaví s fanoušky. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...
Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...
Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...
Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...
22 fotografií
Svůdná představa pro házenkářky Mostu – naše dominance je zpátky! Sesazený český hegemon v domácí interligové premiéře naložil mistrovské Slavii Praha rozdílem třídy, jenže nový trenér Matěj Šustáček zůstává v pozoru.

„Fajn, že jsme to takhle krásně zvládli,“ zamlouvala se mu výhra 35:25 ve druhém kole česko-slovenské soutěže. „Ale je tu vykřičník. On i ten loňský první zápas se Slavií vypadal takhle a ani nechci vzpomínat, co se pak v průběhu sezony stalo. Nemůžeme být v úplné euforii, je to pořád jen začátek.“

Černí andělé se loni oblékli do černého, poprvé po 13 letech chyběli ve finále českého play off. Připravila je o něj právě Slavia semifinálovým vyřazením, když sérii otočila díky dvěma výhrám až v sedmičkovém rozstřelu. Pro Most jsou sešívaní noční můrou, jedenáctinásobného mistra dokázala i v roce 2023 ochudit o zlatý mejdan.

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Teď je Most zase v ráži, už v prvním kole zaskočil silnou Šaľu na její palubovce. „Možná to svádí k tomu, že bychom zase mohli dominovat, ale musíme být obezřetní. Dvě kola, to nic neznamená. Když nezvládneme další zápas, je jedno, jak ten se Slavií dopadl,“ nelítá Šustáček v oblacích. „S ambicemi, jaké máme, musíme vyhrávat všechno.“

Ovšem i slávistický (a reprezentační) trenér Daniel Čurda tuší, že letošní Most znovu může zhmotnit heslo Dycky titul! „Patří k největším favoritům,“ uznal. „Ukázal kvalitu. My neměli dostatečnou agresivitu v obraně a dělali jsme dětské, naivní chyby. Náš kádr má věkový průměr 20 let a musíme si tím projít. Některé holky měly bobky, prošly si zatěžkávací zkouškou. Domácí tým zápas až na úvod kontroloval.“

Pohyb v kádrech Mostu a Slavie byl po poslední sezoně opačný. Jiný, než by možná někdo čekal. Bronzový klub soupisku zachoval a posílil se o dvě jména, což se zdá jako výhoda v souhře, zato zlatým Pražanům se družstvo rozprchlo. Deset hráček je fuč, nahradili je zelenáči juniorského a dorosteneckého věku. „Most bude hrát kvalitně celou sezonu, my chceme udělat pokrok a bojovat o medaili,“ hlásí Čurda.

Baník Most - Slavia Praha. Astou Ndiayeová z Mostu při střelbě.

Za Slavie se do Mostu v létě přesunula reprezentační brankářka Michaela Malá a Anděly posílila i srbská křídelnice Anja Vujnovičová.

„Míša Malá nás vychytala, 13 nedaných šancí z brankoviště, ale to k tomu patří,“ pousmál se Čurda. Šustáček přínos nové brankářky cítí: „Malina je prostě super. A forma Anji, jak je tu déle a déle, graduje. Je mladá, jde o její první zahraniční angažmá, ale už ukazuje sebevědomí, které holky z Balkánu mají.“

Pochroumané ho měl celý Most po loňském neúspěchu, teď ho rychle kurýruje. „Nejde jen o to, že se vyhraje o deset, ale taky, jak se vyhraje. Troufnu si říct, že jsme nebyli horším týmem ani chvíli v zápase, tím sebevědomí roste,“ vnímá Šustáček, loni asistent, teď už hlavní kouč.

Nadále bez zaváhání. Házenkářky Mostu si v interlize poradily i se Slavií

S týmem se sladil. „Našli jsme společnou flow, holky mi pomáhají, já jim. Je to ale práce celého realizáku,“ děkuje bývalý kapitán Zubří i ostatním. „Pilujeme, co jsme dělali loni. Chci agresivnější obranu, nebát se to otvírat. Naše zbraň je v šířce kádru, vydržíme v tempu celý zápas. Tím můžeme soupeře jak unavit, tak kvalitou i přejet.“

V říjnu odstartuje honička, kromě interligy i Evropská liga se Skopje, při postupu další dvojboj a pak třeba i vysněná účast ve skupině. „Budeme hrát víkend – středa až do další reprezentační pauzy, může to být našlapané. Co nenatrénujeme v září, to už nedoženeme.“

Vyústit má všechno v jediné: v novou zlatou éru. „Nezříkáme se toho. Hlavní cíl je český titul, pak skupina v Evropě, ale i medaile z interligy.“

Tedy návrat královny.

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