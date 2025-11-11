Volejbal Brno se do Vyzývacího poháru kvalifikoval jako pátý tým minulého ročníku extraligy. Letos mu průběžně patří čtvrtá příčka, vyhrál čtyři ze šesti zápasů. V duelu s Nikósií sice Brňané zaváhali ve druhé sadě, kterou prohráli 21:25, ale v dalších setech soupeřům dovolili jen 12, 14 a 15 bodů a jednoznačně zvítězili.
Z mužských klubů tento týden vstoupí do evropských pohárů ještě Jihostroj České Budějovice. Ten se ve středu rovněž před domácím publikem utká v předkole Poháru CEV s makedonským celkem VC Strumica.
Vyzývací pohár volejbalistů
úvodní kolo předkola
Volejbal Brno - Omonia Nikósie 3:1 (12, -21, 14, 15)