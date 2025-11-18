Brněnští volejbalisté postoupili z předkola Vyzývacího poháru, v Nikósii vyhráli 3:0

Volejbalisté Brna postoupili do hlavní soutěže Vyzývacího poháru. Kyperský klub Omonia Nikósie v odvetě předkola porazili 3:0 na sety, na rozdíl od úvodního domácího zápasu tentokrát nenechali soupeři ani jeden set. Na úvod hlavní fáze se v lednu utkají se švýcarským celkem Volley Näfels.

Brněnští volejbalisté se radují. | foto: CEV

Brňanům po domácím úspěchu stačilo v odvetě získat dva sety. V úvodní sadě si záhy vypracovali až šestibodový náskok. V závěru o něj postupně přicházeli, ale výhru 25:23 v koncovce uhájili. Druhý set ovládli s přehledem 25:18 a bylo hotovo. Trenér Ivan Blagojevič pak vzhledem k jistotě postupu obměnil téměř celou sestavu a hráči z lavičky dotáhli zápas do vítězného konce. Třetí set získali v poměru 25:23.

Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl se čtrnácti body domácí smečař Savelij Pozdňjakov. V dresu Volejbalu Brno se nejvíce prosazoval Kamil Baránek, jenž zaznamenal devět bodů.

Vyzývací pohár volejbalistů

odvetné utkání předkola

Omonia Nikósie - Volejbal Brno 0:3 (-23, -18, -23)
Nejvíce bodů: Pozdňjakov 14, Lopes 7, Sinhajeuski 6 - Baránek 9, Nadaždin 7, Janečka a Pražák po 5

První zápas 1:3, postoupilo Brno.

Brněnští volejbalisté postoupili z předkola Vyzývacího poháru, v Nikósii vyhráli 3:0

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

18. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  17:49

V zámoří zírají: čtyři čeští gólmani na jedno utkání NHL! Po zranění je zpět i bek Gudas

Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu slaví vítězství s obráncem Radkem Gudasem.

Čeští hokejoví fanoušci dobře tušili, že tento okamžik v sezoně přijde. Tuzemská brankářská škola má v NHL početné zastoupení, v Anaheimu a Utahu dokonce v tandemech. Když na sebe tak v pondělí večer...

18. listopadu 2025  17:30

