Brněnští volejbalisté postoupili z předkola Vyzývacího poháru, v Nikósii vyhráli 3:0

Brňanům po domácím úspěchu stačilo v odvetě získat dva sety. V úvodní sadě si záhy vypracovali až šestibodový náskok. V závěru o něj postupně přicházeli, ale výhru 25:23 v koncovce uhájili. Druhý set ovládli s přehledem 25:18 a bylo hotovo. Trenér Ivan Blagojevič pak vzhledem k jistotě postupu obměnil téměř celou sestavu a hráči z lavičky dotáhli zápas do vítězného konce. Třetí set získali v poměru 25:23.
Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl se čtrnácti body domácí smečař Savelij Pozdňjakov. V dresu Volejbalu Brno se nejvíce prosazoval Kamil Baránek, jenž zaznamenal devět bodů.
Vyzývací pohár volejbalistů
odvetné utkání předkola
Omonia Nikósie - Volejbal Brno 0:3 (-23, -18, -23)
První zápas 1:3, postoupilo Brno.