Volejbalistky Prostějova ve Vyzývacím poháru končí, v Apeldoornu jasně prohrály

Úřadující český šampion Prostějov se v nejnižší evropské klubové soutěži ocitl poté, co odmítl účast v Lize mistryň. Zatímco na domácí palubovce s omlazeným týmem odvrátil Apeldoornu mečbol a zvítězil, v Nizozemsku za necelou hodinu a půl prohrál.
Nejvíce ho trápila domácí univerzálka Yfke Jelsmaová, která zaznamenala 14 bodů. Prostějovu nestačilo ani 18 bodů jeho univerzálky Dezirett Madanové.
V hlavní soutěži Vyzývacího poháru volejbalistek budou dva české kluby. Vedle Ostravy, která postoupila z předkola, ještě pražský Olymp.
Vyzývací pohár volejbalistek
odvetné utkání předkola
Dynamo Apeldoorn (Niz.) - VK Prostějov 3:0 (20, 22, 22)