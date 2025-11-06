Volejbalistky Prostějova ve Vyzývacím poháru končí, v Apeldoornu jasně prohrály

22:28
  22:28
Volejbalistky mistrovského Prostějova vypadly v předkole Vyzývacího poháru. V odvetě v Apeldoornu prohrály 0:3 po setech 20:25 a dvakrát 22:25. Vzhledem k tomu, že úvodní zápas na Hané vyhrály až v pěti setech, do hlavní fáze této pohárové soutěže neprošly.

Prostějovské volejbalistky se radí. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Úřadující český šampion Prostějov se v nejnižší evropské klubové soutěži ocitl poté, co odmítl účast v Lize mistryň. Zatímco na domácí palubovce s omlazeným týmem odvrátil Apeldoornu mečbol a zvítězil, v Nizozemsku za necelou hodinu a půl prohrál.

Nejvíce ho trápila domácí univerzálka Yfke Jelsmaová, která zaznamenala 14 bodů. Prostějovu nestačilo ani 18 bodů jeho univerzálky Dezirett Madanové.

V hlavní soutěži Vyzývacího poháru volejbalistek budou dva české kluby. Vedle Ostravy, která postoupila z předkola, ještě pražský Olymp.

Vyzývací pohár volejbalistek

odvetné utkání předkola

Dynamo Apeldoorn (Niz.) - VK Prostějov 3:0 (20, 22, 22)
Nejvíce bodů: Jelsmaová 14, Dambrinková a Hofstedeová po 8 - Madanová 18, Cruzová 11. První zápas 2:3, postupuje Apeldoorn

