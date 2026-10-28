Šelmy, Lvice i Prostějov zahájily volejbalový Vyzývací pohár vítězně

Hanačky rovněž ve vlastní hale zdolaly 3:2 Novou Goricu a už v úterý uspěly pražské Lvice v Severní Makedonii. Všechny odvety o hlavní fázi se budou hrát ve středu.
Letní posila českých mistryň Mercadová ke skvělému výkonu na podání přidala devět bodů z útoku a tři bloky a zastavila se na 22 bodech. Proto převzala cenu pro nejužitečnější hráčku. „První dva sety jsme se docela tahaly, ale zvládly jsme koncovky a nakonec vyhrály 3:1,“ pochvalovala si blokařka Šelem Klára Vyklická.
V Prostějově předvedly oba týmy výbornou obranu, domácí Hanačky měly 16 bodových bloků, Nová Gorica ještě o dva více. Svěřenkyně Petra Zapletala nakonec udolaly slovinské soupeřky v páté sadě 15:13. Prohrávaly v ní přitom ještě 11:12.
Již v úterý zahájily stejnou soutěž Lvice a historická premiéra v pohárové Evropě jim vyšla znamenitě. V Severní Makedonii porazily tým Janta Skopje Kisela Voda za pouhých 68 minut 3:0, trenér Zdeněk Pommer dal šanci všem hráčkám. Ve druhém setu Lvice dominovaly 25:6. Víc než soupeř je trápila zima v hale, kde bylo podle webu pražského klubu jen 13 stupňů.
Vyzývací pohár volejbalistek
úvodní utkání předkola
Šelmy Brno - Žilina 3:1 (22, 21, -23, 12)
Prostějov - Nova Gorica (Slovin.) 3:2 (-22, 21, 21, -21, 13)
Kisela Voda - Lvice Praha 0:3 (-17, -6, -15)