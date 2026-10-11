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Vyzve Liuová i Ledeckou? Krasobruslařské celebrity zkouší jiné role. I ve StarDance

Tomáš Macek
  12:00

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Americká krasobruslařka Amber Glennová čelila po svých slovech o postavení LGBTQ+ komunity vlně nenávisti a oznámila dočasný odchod ze sociálních sítí. | foto: ČTK

Jedna ohlásila, že si bere roční závodní pauzu, soustředí se na studium psychologie a přemýšlí o kariéře ve snowboardingu. Ze druhé je hvězda americké StarDance. Svorně však ujišťují: náš ledový příběh rozhodně nekončí.

Loni se krasobruslařky Alysa Liuová a Amber Glennová staly nejen v USA celebritami, dalece přesahujícími rozměr svého sportu. Ostře sledovány byly na hrách v Miláně a Glennová poté i při mistrovství světa v Praze. A v centru pozornosti zůstávají, přestože nyní nezávodí.

Glennová na sebe už na jaře upozornila odmítnutím pozvání do Bílého domu, jelikož je tvrdou kritičkou prezidenta Donalda Trumpa. Když prohlásila, že nikdy nepřestane využívat svůj hlas k obraně lidských práv proti činům Trumpovy administrativy, učinila tím ze sebe terč nenávistných příspěvků od příznivců hnutí MAGA.

Na univerzitě UCLA se 21letá Liuová vrhla do studia třetího ročníku psychologie a v létě též šokovala prohlášením, že jejím snem je zkusit vrcholově i úplně jiné sporty.

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