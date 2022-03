Máme na zádech terč, vnímá šéf Vysočina Gladiators

Do startu nového ročníku české top soutěže v americkém fotbalu zbývá poslední měsíc. A oproti loňsku se příznivci i samotní účastníci mohou těšit na napínavější verzi.

„Místo pěti týmů jich tentokrát o titul bude bojovat hned devět, včetně dvou zástupců ze Slovenska,“ prozrazuje Martin Kuľha, hrající manažer jediného vysočinského zástupce - Vysočina Gladiators.

Každopádně vy do sezony vstoupíte v roli obhájců loňského vítězství v Czech Bowlu. Co to pro vás znamená?

Že budeme mít, obrazně řečeno, na zádech terč, protože všichni se nás budou snažit porazit.

Vám osobně taková role nevadí?

Vůbec ne, mám rád, když hrajeme pod tlakem. Je to další výzva. Uvidíme, jak se s ní popereme.

Zároveň si ale musíte dávat dvojnásob velký pozor...

Přesně tak. Soutěž bude díky devíti účastníkům rozmanitější, zajímavější, ale na druhou stranu na každého soupeře narazíme jen jednou, tudíž nikoho nesmíme podcenit. Šance napravit selhání jednoduše nebude.

Už znáte zápasový program základní části?

Stoprocentní jsou zatím jenom dva termíny. První kolo se odehraje 9., respektive 10. dubna a my určitě začneme venku. Jméno soupeře ale zatím nevíme. Doma se pak poprvé představíme o týden později.

Velmi důležitou roli v týmu má vždy quarterback a konkrétně Vysočina zatím měla v hledání vhodného kandidáta pokaždé poměrně šťastnou ruku. Pro koho jste se rozhodli letos?

Vybrali jsme Ryana Pahose, který v Česku působil před třemi lety v dresu Plzně. Mluvili jsme s jeho trenérem, který nám na Ryana dal ty nejlepší reference.

Jasno máte už i v otázce kouče?

Tam je to zatím trochu komplikovanější, ve hře je hned několik variant. Nechci předbíhat.

Znamená to, že by u týmu mohl zůstat i nadále Ondřej Paulus?

I to je jedna z možností.

Loni vám k titulu pomohli také někteří hráči z Prague Panthers. Podařilo se vám někoho z nich udržet?

Nezůstanou, budou hrát svoji soutěž v Rakousku. Nicméně jsme kádr snad dobře doplnili, a navíc u nás budou dál pokračovat i Kuba Králík či Matěj Večes. Což jsou vlastně také bývalí hráči Black Panthers.

Když jste mluvil o doplnění kádru, koho jste měl na mysli?

Povedlo se nám přivést zkušeného Pepu Fuksu. A jednáme ještě s jedním šikovným hráčem.

Rovněž s někým ostříleným?

Právě naopak, je to mladý kluk, ale hodně talentovaný. Opravdu na vysoké úrovni. S naší nabídkou už souhlasil, nicméně jméno vám zatím neprozradím, protože je potřeba dotáhnout ještě některé věci.

Poprvé v klubové historii vás čeká vystoupení v evropské soutěži. Už znáte soupeře?

Bude se hrát souběžně s českou ligou a my máme ve skupině pražské Lions a pak ještě polského vicemistra Tychy Falcons. Ve druhé skupině jsou potom srbské týmy Banat Bulls a Kragujevac Wild Boars a maďarský Fehérvár Enthroners. Finále si zahrají vítězové obou skupin.

Je cítit, že se na novou soutěž hodně těšíte...

Jasně, protože se budeme moct zase posunout o kousíček dál.