Famózní start mezi elitou. Langford vede jihlavské Gladiators k vrcholu

„Určitě jsme moc spokojení, ale superlativy budu šetřit. Pořád je v naší hře ještě hodně chyb a před námi je osm zápasů,“ přiznává trenér jihlavských Gladiátorů Ondřej Paulus.

Teď jeho tým v neděli vyzve na domácí půdě v televizním utkání Brno Alligators. Těm se naopak start do sezony nevydařil a po třech odehraných zápasech na první výhru čekají.

Gladiators jsou zatím suverénní. Důležité sebevědomí si zvedli hned v úvodním duelu proti Brno Sigrs, kde předvedli famózní obrat. „Určitě nám to moc pomohlo. Zjistili jsme, že i když prohráváte o dost bodů, dá se zápas otočit. To byla skvělá zkušenost,“ vrací se ve vzpomínkách ke startu do sezony trenér Gladiátorů. Vysočina musela otáčet nepříznivý start do zápasu, kdy prohrávala 7:35.

Obrat vedl quarterback Reginald Langford, který se nevzdal a za stavu 36:49 dvěma touchdowny dotáhl Gladiators k vítězství.

Právě Langford je hlavní hnací silou útoku nováčka. V Česku nehraje poprvé. V roce 2017 působil v Pardubice Stallions a získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče útoku celé ligy.

Momentka ze zápasu Vysočina Gladiators (šedá) - Ostrava Steelers.

Ze svého umu nic nezapomněl. Ve dvou zápasech zaznamenali Gladiators vždy alespoň padesát bodů. „Samozřejmě mě tohle těší a je to skvělá podívaná i pro fanoušky. Baví nás hrát hodně ofenzivně a věřím, že to baví nejen hráče, ale i diváky,“ komentoval nadšeně produktivitu svého týmu kouč Paulus.

Spolupráci s Langfordem si nemůže vynachválit. „Je to skvělý hráč, člověk i trenér. Je to lídr týmu. Já jsem sice trenér, on se ale americkému fotbalu věnuje déle než já a mít ho v týmu je i pro mě skvělá zkušenost,“ pochvaluje si Paulus.

Útok Gladiators obstál i v testu v podobě defenzivy Ostrava Steelers. Ta patří v Paddock lize do úplné špičky a soupeři proti ní získávají body jen velmi těžko. Žádný problém pro Gladiators. Rychlý start vedl k náskoku 33:7. O ten se nakonec Gladiators museli strachovat, ale i z druhého zápasu si odnesli těsnou výhru a cenné zkušenosti.

„Ostrava se zlepšila a dotahovala. Ale dopadlo to dobře,“ ulevil si Paulus, jehož tým tak má na triku dvě výhry. „Pořád máme na mysli rčení, že sezona není sprint, ale maraton. Takže je příjemné, že máme dvě vítězství, kdy se nám asi povedlo soupeře zaskočit, ale pořád je toho před námi dost. Po zápase tak vždycky slavíme, ale pak už nás zajímá jen a jen další utkání,“ dodal.

Teď už se ale soustředí na nedělní třetí vystoupení svého týmu v Paddock lize proti Brno Alligators, soupeři, kterého má Vysočina ve své skupině. „Budeme favority a na tu roli nejsme zvyklí. Moc se na ten zápas ale všichni těšíme,“ konstatoval Paulus.

Na Vysočině se mohou těšit i na další novinku. Gladiátoři totiž dostanou šanci ukázat se před televizními kamerami. Neskolí je nervozita? „Rád bych na to odpověděl, ale nevím, protože jsme to nikdy nezažili,“ usmál se trenér s tím, že příprava bude stejná jako na jiná utkání. Hrát se bude na hlavním stadionu fotbalové Vysočiny, kouč věří, že přijde i hodně fanoušků. „Myslím, že v televizi nikdy nebyli ani Alligators, takže na tom budeme stejně,“ poznamenal Paulus.

Dokážou Gladiators udržet vysokou laťku v produktivitě svého útoku?