Neuvěřitelný obrat! A první vítězství Gladiators v nejvyšší soutěži

Nervozita, ze které pramenilo hodně chyb a hodně faulů. Tak vypadal úvodní poločas nedělního utkání Paddock ligy v Brně, v němž celek amerických fotbalistů Vysočina Gladiators historicky poprvé vstoupil do nejvyšší domácí soutěže.

„Hodně nám ze začátku chyběl přípravný zápas, který jsme měli hrát v březnu, a soupeř nám ho nakonec zrušil,“ připomíná manažer jihlavského týmu Martin Kulha odvolaný duel se slovenským týmem Trnava Bulldogs.

„Měl to být takový vrchol naší letošní preseason. A nakonec to nevyšlo,“ mrzí trenéra Gladiators Ondřeje Pauluse.

„Přestože celý tým až na Joshe Purdieho, který přiletěl před třemi dny, trénuje dlouho, dva tři měsíce, pokud nezažijete zápasové tempo, hodně věcí vás může překvapit,“ pokračuje Paulus.

Postupný útok. Deset yardů, pak dalších deset

Prvoligový nováček se potřeboval rozkoukat. „Nervozita prvního zápasu byla znát, hodně jsme faulovali, zbytečně,“ mrzí trenéra.

Ten musel svým svěřencům několikrát opakovat, že je potřeba hrát zodpovědně a v útoku postupně. „Kluci do toho šli s tím, že budeme dávat hodně bodů. A když se to ze začátku nedařilo, bylo vidět, že každý z hráčů chce přeběhnout celé hřiště,“ všímal si trenér. „Ale fotbal je hlavně o tom, že musíte postupně. Deset yardů, dalších deset yardů, někdy dokonce jen tři a pak tři. Chvíli trvalo, než jsme si to uvědomili.“

Domácí Sígrs se nezkušenosti hostů snažili využít. Už v úvodní čtvrtině urvali první dva touchdowny (14:0), postupně se dostali až do náskoku 35:7. „Než jsme se rozkoukali, utekli nám. V jednu chvíli to bylo o 28 bodů,“ popisuje Kulha.

Hosté se však dokázali zkoncetrovat a ještě před přestávkou snížili na 35:14. Ve třetí čtvrtině se pak na soupeře téměř dotáhli – 35:28.

Jenže...

Následné dva touchdowny a dva extra pointy pro Sígrs přinesly Brnu v úvodu závěrečného dějství vedení 49:28.

Zlomová akce? Při tréninku Čermák míč neudržel

Poté však přišla zřejmě zlomová akce celého zápasu, na jejímž konci byl Petr Čermák. Ten po přihrávce quarterbacka Reginalda Langforda dokázal skórovat na vzdálenost 43 yardů.

„Ve fotbale to funguje tak, že pokud jdete poctivě po těch třech yardech, nějaké okno v soupeřově obraně se časem objeví. A pokud máte zkušeného quaterbacka, což Reggie určitě je, tak to prostě využije,“ popisuje Paulus.

„Zrovna u této akce je zajímavé, že jsme ji minulý týden jeli na tréninku asi pětkrát. A ani jednou nevyšla. Petr to vždy pustil,“ prozrazuje s úsměvem trenér. „Je vidět, že když vám něco nejde a soustředíte se na to, nakonec to může být v zápase klíčové.“

V dramatické koncovce dokázali Gladiators průběh utkání otočit. „Zbytek zápasu už byl jen o tom, jestli jsme schopní před koncem ty potřebné body nastřílet. A my poslední tři měsíce na trénincích v útoku vidíme, že to je možné,“ těší trenéra.

„Konec byl hodně divoký. Ale podařilo se,“ oddechl si Kulha. „Hráli jsme s tím, že víme, že to nesmíme vzdát. A uvidíme, jestli to vyjde. A nakonec to vyšlo,“ těšilo Pauluse.

Podobně vydřené vítězství, o kterém rozhodl jediný bod (50:49), může jihlavský tým povzbudit do dalších utkání.

„Klukům jsem říkal, a budu to říkat i dál, že tohle je mnohem silnější vítězství, než kdybychom vyhráli 30:0. Protože jsme poznali něco o sobě. Jakým způsobem dokážeme vydržet, když se nám nedaří,“ popisuje kouč. „Myslím, že dokud na tento zápas nezapomeneme, což bude asi hodně dlouho, tak víme, že se můžeme vrátit z čehokoliv.“

Optimismus do žil vlil výsledek také hráčům. „Loňskou nebo předloňskou sezonu jsme hráli poměrně dost zápasů, které jsme vyhráli o třicet, čtyřicet bodů,“ připomíná Kulha. „Ale takové vítězství je daleko cennější. A určitě i pro nás je to větší zábava než někoho přejet o dvě třídy. Určitě skvělý pocit.“

Další program? Gladiators čeká pět domácích duelů v řadě

Po úvodním venkovním zápase nyní Gladiators sehrají hned pět domácích střetnutí v řadě.

Nejbližší dvě stihne jihlavský tým odehrát ještě tento měsíc: nejprve tuto neděli na Stoupách proti Ostrava Steelers, o šest dní později (27. 4.) na stadionu v Jiráskově ulici proti zbývajícímu soupeři ze čtyřčlenné skupiny Východ – Brno Alligators. Tento duel bude přímým přenosem vysílat ČT sport.