Nový quarterback už na Vysočinu dorazil, Česko dobře zná

„Letos jsme vsadili na Ryana Pahose, u něhož jsme věděli, do čeho jdeme,“ prozradil šéf jihlavského klubu Martin Kuľha. „Pamatujeme si ho z roku 2019, kdy jsme hráli nejvyšší domácí soutěž poprvé a on proti nám nastoupil v dresu Plzně,“ dodal.

O tom, že si na vzájemný souboj s Gladiátory moc dobře pamatuje i samotný Pahos, svědčí příspěvek na jeho facebookovém profilu, kde k fotografii fotbalového hřiště v Jiráskově ulici napsal: „Jeden z mých nejoblíbenějších stadionů. Nemůžu se dočkat!“

Letos dvaatřicetiletý Američan pochází z Denveru, ovšem v poslední době pobýval v Seattlu. „K nám do Jihlavy dorazil na začátku března a už s námi absolvoval i první tréninkový kemp. A co jsme se s ním bavili, tak je zatím spokojený,“ těšilo Kuľhu.

To, že už v české nejvyšší soutěži v minulosti Pahos působil, považuje hrající předseda klubu Vysočina Gladiators jednoznačně za velké plus. „Zná českou mentalitu, ví, jak to u nás chodí, zkrátka všechno je pro něj jednodušší. Navíc už pochytil i nějaké to české slovo,“ vysvětloval Kuľha.