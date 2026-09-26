Výhra i napočtvrté. Házenkáři Karviné zdolali Brno a zůstávají neporaženi

Karviná za výhrou vykročila už v prvním poločase, který vyhrála 23:13. Největší zásluhu na vítězství domácích měl s devíti brankami Denis Harabiš. Hostům nepomohlo ani deset gólů nejlepšího střelce utkání Romana Jahody.
Slezané vedou neúplnou tabulku o dva body před Novým Veselím, které rovněž ve všech třech dosavadních kolech vyhrálo. Celek z Vysočiny bude usilovat o udržení stoprocentní bilance v neděli v hale mistrovské Plzně.
Chance extraliga házenkářů
4. kolo
Jičín - Zlín 34:26 (17:14)
Karviná - KP Brno 38:24 (23:13)
19.00 Kopřivnice - Zubří.