Vydařený start. Taschlerovi sahají na NHK Trophy po vyrovnání maxima v seriálu

Autor: ,
  10:01
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi jsou po rytmickém tanci na NHK Trophy čtvrtí. Pokud by čeští reprezentanti tuto pozici udrželi, vyrovnali by si tím své maximum v seriálu Grand Prix, do jehož letošního ročníku v Ósace vstoupili.
Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi během NHK Trophy v Ósace.

Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi během NHK Trophy v Ósace. | foto: Reuters

Sourozenci Taschlerovi při svém rytmickém tanci na Nepelově memoriálu v...
Sourozenci Taschlerovi během tréninku na týmovém kempu v Římě.
Taschlerovi zařadili do rytmického tance i rozverný poskok.
Čeští tanečníci na ledě Filip a Natálie Taschlerovi
19 fotografií

Za rytmický tanec dostali v Japonsku 74,70 bodu a před sobotními volnými tanci mají minimální ztrátu 44 setin bodu na průběžně třetí Američany Caroline Greenovou a Michaela Parsonse. Cenný kov mladí Češi v závodech Grand Prix ještě nezískali.

Taschlerovi, kteří se od jara nově připravují v Helsinkách, zajeli rytmický tanec na hudbu Jennifer Lopezové a Enriqueho Iglesiase bez výraznějších chyb. V hodnocení za techniku Greenovou s Parsonsem o čtvrt bodu předčili, ale druhou sadu známek měli o 69 setin nižší.

Jako gladiátoři v Koloseu. K misi „Finsko“ si Margaglio přibral misi „Taschlerovi“

Svým tancem zvedali Taschlerovi ze sedadel diváky ve slušně zaplněné hale. „Byla to trošku fuška, ale jsme spokojení,“ hodnotili své vystoupení. K volnému tanci nastoupí v sobotu v 5.01 SEČ. Čeká je vystoupení na hudbu z filmu Matrix. „V jízdě ztvárňujeme hlavní postavy Nea a Trinity. Užíváme si to, protože poslední sezony jsme jezdili spíš abstraktní programy,“ řekli.

Nejlepší rytmický tanec v Ósace předvedli Britové Lilah Fearová a Lewis Gibson. Bronzoví medailisté z letošního MS získali 81,57 bodu a vedou o více než pět bodů před trojnásobnými mistry Evropy Charlene Guignardovou a Marcem Fabbrim z Itálie.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. ČeskoFlorbal - - 7. 11. 2025:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 12:50
  • 1.82
  • 5.01
  • 2.90
Sie, Ostapenková vs. Babosová, StefaniováTenis - Semifinále - 7. 11. 2025:Sie, Ostapenková vs. Babosová, Stefaniová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 13:30
  • 1.60
  • -
  • 2.33
Pegulaová vs. RybakinováTenis - Semifinále - 7. 11. 2025:Pegulaová vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 16:00
  • 2.89
  • -
  • 1.46
Táborsko vs. JihlavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Táborsko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 1.40
  • 4.32
  • 7.25
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Pardubice B vs. SlaviaHokej - 20. kolo - 7. 11. 2025:Pardubice B vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Zahraniční vedení českobudějovického fotbalového klubu nereflektovalo podmínky Jihočeského kraje a města ze vzájemné schůzky. Finanční podpora od obou organizací pro druholigový klub i tamní...

7. listopadu 2025  10:22

Žitný přijde „jen“ o osm zápasů, odvolací komise mu zmírnila trest

Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.

Odvolací komise Fotbalové asociace ČR o dvě utkání zmírnila Patriku Žitnému ze Zbrojovky Brno desetizápasový trest za faul na Tomáše Kotta z Ústí nad Labem.

7. listopadu 2025  10:09

Vydařený start. Taschlerovi sahají na NHK Trophy po vyrovnání maxima v seriálu

Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi během NHK Trophy v Ósace.

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi jsou po rytmickém tanci na NHK Trophy čtvrtí. Pokud by čeští reprezentanti tuto pozici udrželi, vyrovnali by si tím své maximum v seriálu Grand Prix, do...

7. listopadu 2025  10:01

Kudy z nudy, Sparto? Priske musí najít nakopávák, jeho tým teď nebaví

Jan Kuchta se zlobí v utkání s Čenstochovou.

Mohlo to nakonec dopadnout ještě hůř. Co kdyby minutu před koncem balon z hlavy řeckého obránce Konstantopulose necvrnkl do tyče, ale zapadl za záda brankáře Vindahla? Pak by fotbalová Sparta měla...

7. listopadu 2025

Musíme zrychlit! A metr sudích je přísnější než běžně, líčil Rulík po porážce na úvod

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Ne, tohle zdaleka nebyl start jako v předešlých dvou letech, kdy soupeři vždy nadělili pět branek. Čeští hokejisté pod vedením Radima Rulíka tentokrát už Švédy nezaskočili. Olympijskou sezonu na...

7. listopadu 2025  9:33

Krvavé překvapení. Hrdinou jsi ty! Ze sparťanského videa se Štáfkem je hit

Herec Jakub Štáfek během odběru krve k akci Sparťanská krev

Hokejová Sparta odstartovala už 19. ročník dobročinného projektu Sparťanská krev. V minulé sezoně tato akce přilákala do odběrových místností rekordních více než tři tisíce dárců, z toho zhruba čtyři...

7. listopadu 2025  9:11

Zasloužená remíza. A Škriniar? Kéž bych měl kariéru jako on, líčil Paluska

Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.

Na pravém kraji obrany ho občas pořádně prohnal polský šikula Szymaňski, ale v defenzivě obstál na výbornou. Ve druhém poločase se Jan Paluska dostal i k nebezpečnému zakončení, tečovanou ránu zpoza...

7. listopadu 2025  8:43

Kradla, ale olympiádu stihne. Biatlonistka Simonová zmešká jen start sezony

Julia Simonová dováží francouzskou štafetu na zlaté pozici.

Francouzská biatlonová hvězda Julia Simonová dostala za okradení reprezentační kolegyně prostřednictvím kreditních karet půlroční zákaz činnosti, z toho pět měsíců podmíněně.

7. listopadu 2025  8:42

Judistka Zárybnická vstřebává evropský titul. Velké překvapení, přiznává

Česká judistka Julie Zárybnická (vlevo).

Krásně se jí to sešlo! Už téměř týden Julie Zárybnická přijímá gratulace ke svému skvělému sportovnímu výsledku a nyní k nim přibývají narozeninové. „Pomalu mi to s odstupem dnů snad už dochází, ale...

7. listopadu 2025  8:22

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, kdy hraje Siniaková semifinále

Jelena Rybakinová se na Turnaji mistryň ukazuje ve skvělé formě.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

6. listopadu 2025  21:13,  aktualizováno  7. 11. 8:09

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New...

7. listopadu 2025  6:33,  aktualizováno  8:03

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.