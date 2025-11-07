Vydařený start. Taschlerovi sahají na NHK Trophy po vyrovnání maxima v seriálu

Za rytmický tanec dostali v Japonsku 74,70 bodu a před sobotními volnými tanci mají minimální ztrátu 44 setin bodu na průběžně třetí Američany Caroline Greenovou a Michaela Parsonse. Cenný kov mladí Češi v závodech Grand Prix ještě nezískali.
Taschlerovi, kteří se od jara nově připravují v Helsinkách, zajeli rytmický tanec na hudbu Jennifer Lopezové a Enriqueho Iglesiase bez výraznějších chyb. V hodnocení za techniku Greenovou s Parsonsem o čtvrt bodu předčili, ale druhou sadu známek měli o 69 setin nižší.
Svým tancem zvedali Taschlerovi ze sedadel diváky ve slušně zaplněné hale. „Byla to trošku fuška, ale jsme spokojení,“ hodnotili své vystoupení. K volnému tanci nastoupí v sobotu v 5.01 SEČ. Čeká je vystoupení na hudbu z filmu Matrix. „V jízdě ztvárňujeme hlavní postavy Nea a Trinity. Užíváme si to, protože poslední sezony jsme jezdili spíš abstraktní programy,“ řekli.
Nejlepší rytmický tanec v Ósace předvedli Britové Lilah Fearová a Lewis Gibson. Bronzoví medailisté z letošního MS získali 81,57 bodu a vedou o více než pět bodů před trojnásobnými mistry Evropy Charlene Guignardovou a Marcem Fabbrim z Itálie.